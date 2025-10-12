El Castellón cumple 100 años en blanco y negro

El 11 de octubre de 1925, el CD Castellón saltó al campo del Sequiol con una camiseta nueva: con rayas blancas y negras, pantalón blanco, y el orgullo de estrenar una identidad que ya nunca abandonaría. Aquel día, frente al Gimnástico de Valencia, nacía el Castellón albinegro en un encuentro que dejó el 1-2 favorable para los visitantes.

Antes de eso, el club había buscado otros colores. Verde, naranja y azul —los huertos, el azahar y el mar— fueron la primera intención. Pero el sueño se topó con la realidad: confeccionar aquel diseño era caro y complicado. El equipo optó entonces por una camiseta blanca y pantalón negro.

Historia de la camiseta del Castellón: el porqué del albinegro / MEDITERRÁNEO

Todo cambió dos años después, tras un polémico episodio con el Valencia CF. El presidente Tadeo Mallach acordó cederle puntos al club de Mestalla para facilitarle el título regional. Los jugadores se sintieron traicionados, la afición lo vivió como una humillación, y el Castellón decidió romper con todo lo que lo uniera a su rival. El blanco y negro nació entonces como símbolo de dignidad, rebeldía y orgullo provincial, aunque algunos historiadores datan que antes de adoptar el albinegro, el Glorioso llegó a portar una elástica rojiblanca durante semanas.

Un siglo y un día después, el Castellón seguirá vistiendo de blanco y negro este domingo en el Municipal de Ipurúa manteniendo el alma de un club que se ha reinventado mil veces sin perder su esencia.