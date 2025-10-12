La crónica | El Castellón se queda a medias contra el Eibar (0-0)

Falto de puntería en una gran primera parte, el CD Castellón conservó el empate sin goles tras una segunda mitad pareja en Eibar. Los albinegros, que sumaban tres victorias consecutivas, continúan invictos con Pablo Hernández. A tres puntos del descenso y a dos del play-off (en estos momentos), el empate los afianza en la zona media.

En dinámica ganadora, Pablo dio continuidad a la fórmula. Solo hubo dos cambios en el once respecto a la jornada anterior y uno de ellos fue obligado. Mabil ganó la pugna para sustituir al internacional Cipenga en el extremo derecho y en la medular asomó Marco Doué, en detrimento de Barri. Pablo Hernández está instaurando una especie de tradición en el medio, que sonará a los aficionados veteranos. A principios de siglo, en el año de los récords de José Luis Oltra, el acompañante de Abel Buades solía depender del escenario. En casa asomaba el criterio (Xavi Gracia, a lo Diego Barri ahora) y fuera el músculo (con Juan Navarro).

Aquella alternancia le dio al Castellón un excelente resultado. Quizá sea pronto ahora para las conclusiones, pero lo cierto es que el partido se jugó en Ipurua, como ocurriera en los precedentes cercanos, por la senda que quisieron los albinegros. Y eso que el primer tiempo comenzó con un infortunio inesperado.

Nada más comenzar, Alberto y Alcázar chocaron sus cabezas en busca de un balón. Mientras los médicos cerraban la herida del central, y el Castellón jugaba con 10, Mellot evitó el 1-0 del Eibar al desviar un tiro a la media vuelta de Bautista, que anticipó la incomodidad inicial de los albinegros.

Superioridad albinegra

Pero poco a poco, el Castellón se fue imponiendo. Pompeu clavó una pica entre los centrales, Doué encontró el espacio para arrancar desde el medio y las bandas y el ataque activaron el ventilador para confundir las marcas del Eibar. Las llegadas se acumularon, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, con estilo, pero sin premio porque faltó contundencia.

Primero fue Mamah, que asistió a Cala en el balcón del área, y luego fue Cala, que asistió a Mamah. Ambos disparos no hallaron puerta. A partir del ecuador del primer tiempo, el Castellón puso a prueba al portero Magunagoitia, que detuvo los tiros centrados de Mamah (a pase de Mabil) y Jakobsen (asistido por Alcázar), y repelió a quemarropa las dos ocasiones más claras: con el pie, una de Mabil tras balón medido de Pompeu; y con el hombro, una de Mamah después de que Jakobsen no embocara un pase de gol de Cala.

Enfrente, el Eibar insistía en las buenas intenciones y la salida trenzada. Intercalada entre el caudal ofensivo orellut llegó su ocasión más fiera, pero Alcázar la desbarató en una gran acción defensiva, tras un centro venenoso de Adu Ares.

Al descanso, lo peor para el Castellón era el resultado. El 0-0 se resistía a desaparecer del electrónico. También en el inicio del segundo tiempo, donde el control se desvaneció ante el intercambio. Los dos equipos robaron alto (Mamah, Adu Ares), pero sin castigar en el área. El orellut Alberto halló la red en el minuto 53 al recoger el rechace de una falta provocada por Mamah y ejecutada por Mabil, pero estaba desde el inicio en fuera de juego.

Pasada la hora de partido, con la contienda mucho más igualada, se activó el carrusel de cambios. Pablo añadió a De Nipoti, pero el escenario parejo no varió. Tampoco con el extra de Markanich y Pablo Santiago. Este último asistió a Cala en el 84’, pero el tiro esquinado no halló puerta.

El duelo se aceleró en el añadido. Magunagoitia evitó un gol olímpico de Cala y el Eibar conquistó su primer córner de la tarde en el 97’. Toni Villa ganó el cabezazo en la segunda jugada y su remate se perdió alto. Hubiese sido un final demasiado injusto para los de Pablo.