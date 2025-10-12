El uno a uno del Eibar-Castellón | Vota al mejor

Matthys

|6| No tuvo que parar, pero anduvo atento en las salidas a campo abierto. Con el pie, evitó complicaciones.

Mellot

|7| Perdió un balón en salida tras un pase comprometido de Mabil, pero hizo un notable partido. Salvó un gol.

Alberto

|7| Atraviesa un gran momento. Se entiende bien con Salva. Seguro con el balón, filtró muy buenos pases que rompieron líneas.

|7| Asentado como central, firmó otra buena actuación. Sereno, tomó decisiones acertadas y evitó grandes errores.

Ronaldo Pompeu, en acción. / Marc Guidotti / CD Castellón

Lucas Alcázar

|7| Sigue creciendo. Quite salvador en defensa y buenas subidas en ataque, pese a sufrir varios golpes en la cabeza.

Marco Doué

|7| De más a menos, en el primer tiempo mandó y generó peligro con conducciones. Tras el descanso, brilló menos y perdió más balones.

Ronaldo Pompeu

|7| Dio un par de pases de mucho nivel. Uno plantó a Mabil frente al portero. Va a más también en lo físico.

Mabil

|6| Mejor que antes de probar la suplencia. Profundizó por la banda y trabajó sin balón. Le faltó acertar en el gol.

Cala

|7| Como a sus colegas de ataque, la falta de gol le niega el sobresaliente. Asistió y merodeó el tanto varias veces. En la última, rozó el gol olímpico.

Mamah

|7| Estuvo muy activo. Jugó en las dos bandas y de delantero. Versátil, robó alto, lanzó ataques y rozó el gol en el área.

Jakobsen

|6| Mezcló bien con la línea ofensiva. El danés hizo daño cayendo al perfil izquierdo, pero no acertó cara a puerta.

También jugaron

De Nipoti |6|. Algo tímido. Tiene calidad.

Gerenabarrena |6|. Batallador. Cubrió las espaldas de Doué.

Pablo Santiago |7|. Entró bien al partido. Dio un pase muy bonito a Cala en la mejor acción.

Markanich |6|. Lo intentó, pero le costó imponerse.