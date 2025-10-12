Pablo Hernández, tras el empate en Ipurua: "Me quedo con la sensación de que hemos perdonado"

El CD Castellón sigue creciendo con Pablo Hernández al mando. Tras el empate sin goles en Ipurua, el técnico orellut valoró positivamente el punto sumado ante un Eibar que había ganado 10 de los últimos 12 puntos en juego en su feudo. “Sabíamos que era un campo muy difícil de puntuar. El Eibar había sacado 10 de 12, éramos conocedores de la dificultad y de la exigencia. Hemos hecho un muy buen partido”, resumió.

El técnico lamentó, eso sí, la falta de acierto en una primera mitad dominada por los suyos: “En la primera parte hemos tenido dos o tres ocasiones muy claras para adelantarnos, pero hemos perdonado. No hemos sabido finalizar las ocasiones que hemos tenido y la segunda parte se ha igualado. Por puntos hemos merecido la victoria, pero no hemos estado acertados de cara a puerta”.

Pese a ello, Hernández destacó la identidad del equipo y su ambición ofensiva: “Tenemos clara nuestra filosofía, vamos a ganar todos los partidos. Los cambios han sido buscando eso, refrescar la parte de arriba para ir a por el partido. Hemos tenido alguna ocasión más, aunque la segunda parte ha sido más igualada”.

El Castellón vistió hoy con su segunda equipación por primera vez en la temporada / LaLiga

El entrenador castellonense, que acumula ya diez de doce puntos posibles y sigue invicto, subrayó la actitud de los suyos en un escenario exigente: “Sabíamos que para hacer un buen partido aquí teníamos que, como mínimo, igualarles en intensidad. Lo hemos hecho y hemos podido salir de su presión. Hemos intentado jugar con nuestra salida de balón y, a partir de ahí, hemos tenido espacios para correr”.

Con la mente ya en el siguiente compromiso, Pablo Hernández lamentó marcharse sin los tres puntos, pese a mostrarse satisfecho con la línea del equipo: “Me quedo con la sensación de que hemos perdonado, pero el equipo ha hecho un muy buen partido en un campo muy difícil”.