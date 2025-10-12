La previa: El Castellón buscará esta tarde prolongar su estado de felicitad ante el Éibar

Con la flecha mirando hacia arriba, con una buena dinámica de tres triunfos, visita esta tarde el CD Castellón al mejor local de la categoría: la SD Éibar (16.15 horas). Y lo hace con la confianza y el optimismo que han aportado al equipo los últimos partidos bajo la batuta de Pablo Hernández, que hoy en día sigue siendo el entrenador interino de la escuadra de la capital de la Plana, aunque es posible que en los próximos días se le confirme como el técnico oficial.

Un enfrentamiento que dejó a los castellonenses una espina clavada la pasada temporada 2024/15. En la del regreso del CD Castellón a la Segunda División, donde los albinegros, en la primera jornada, fueron recibidos a porta gayola y en el primer minuto encajaron un gol (Jon Bautista), que sirvió para encajar una dolorosa primera derrota (1-0), con polémicas decisiones del VAR anulando un gol aparentemente legal que hubiese sido el empate (1-1).

En un principio el portero belga Matthys tendrá continuidad bajo los palos ante el Éibar. / CD Castellón

Un partido entre dos equipos que miran hacia arriba. El Éibar tiene esa presión añadida de estas últimas temporadas de tener que luchar por el ascenso directo o disputar la fase de ascenso. El CD Castellón esta campaña en marcha o la próxima intentará hacerse la idea de ver si es posible aspirar a pelear por conseguir algo importante.

Ausencias

Para intentar asaltar un campo que suma 163 días sin ver perder a su equipo, que fue el pasado 3 de abril, frente al Mirandés (0-1), el conjunto castellonense llega con seis bajas seguras. Por una parte, están los lesionados Douglas Aurélio (en su recta final), Óscar Gil, Agustín Sienra y Fabrizio Brignani. A ellos se unen esta semana dos internacionales, los dos extremos: Brian Cipenga (Congo) y Ousmane Camara (Guinea).

Los albinegros se han preparado bien esta semana para intentar ganar en Ipurúa. / CD Castellón

En el Éibar su técnico Beñat San José perderá al lateral izquierdo portugués Leonardo Buta, expulsado el pasado fin de semana en el campo del Ceuta, donde se perdió con polémica, y con la tarjeta roja que vio este futbolista en el minuto 16. Es la primera de las tres bajas de la escuadra armera para recibir al Castellón. Las otras dos son los lesionados Arambarri y Mada. Y es que los eibarreses se sienten perjudicados por las “injustas” decisiones que han condicionado sus últimos partidos.

Campo sin empate

Los partidos entre la SD Éibar y el CD Castellón en el coqueto estadio de Ipurúa no conoce el empate. En sus ocho precedentes, o ganaron los de casa o lo hicieron los visitantes. Nuncia hubo repartido de puntos. Cinco victorias armeras y tres albinegras. Estas llegaron las temporadas 1992/93 por 0-2 (Raudnei y Pepe García), en la 2007/08 por 1-2 (Perico y José Carlos Tabares) y en la 2008/09 por 0-1 (solitario gol de Dani Pendín).

Eso sí la última visita de la pasada campaña 2024/25 se saldó con derrota (polémica) en la primera jornada de liga (1-0), con el solitario gol de Jon Bautista a los 80 segundos de partido.