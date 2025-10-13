La agenda internacional de los albinegros Cipenga y Camara

El CD Castellón disfruta de dos días de descanso este lunes y martes tras el empate cosechado ante el Eibar en Ipurua (0-0). Pablo Hernández ha concedido dos jornadas de asueto para unos jugadores que dieron la cara y merecieron más en su último encuentro, así que no será hasta el miércoles cuando retomen la actividad para comenzar a preparar el choque del domingo en el SkyFi Castalia contra el Albacete (16.15 horas).

Una sesión que no tiene hora establecida todavía y en la que tampoco se sabe si estarán aún los dos internacionales del conjunto albinegro: Brian Cipenga y Ousmane Camara. Ambos disputan este martes 14 el segundo enfrentamiento de sus respectivas selecciones nacionales. El primero, con la RD del Congo ante Sudán a las 21.00 horas y, el segundo, con Guinea ante Botsuana, a las 18.00 horas.

Cipenga, con la RD del Congo. / RD Congo

Primer encuentro

Aunque ambos jugadores del Castellón llevan una semana ya concentrados con los combinados de sus países de origen, no han tenido el mismo protagonismo. De hecho, Cipenga aún está inédito con su selección en la que está siendo su primera citación con la absoluta. La RD del Congo se impuso a Togo (0-1) el pasado viernes pero el extremo albinegro vio todo el partido desde el banquillo.

Por su parte, Camara sí tuvo el honor de disputar 45 minutos en el encuentro de Guinea contra Mozambique del pasado jueves, con victoria del combinado de Camara por 1-2.

Ousmane Camara, de albinegro. / CD Castellón

Habrá que ver si este martes alguno de los dos jugadores del Castellón disponen de minutos con sus selecciones antes de regresar a la capital de la Plana para ponerse, de nuevo, a las órdenes de un Pablo Hernández que aspira a seguir sumando con el primer equipo en el feudo orellut ante el Albacete.