Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut: El 'nuevo' CD Castellón, un plan para cada partido y una roca en defensa

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El 'nuevo' CD Castellón, un plan para cada partido y una roca en defensa

El 'nuevo' CD Castellón, un plan para cada partido y una roca en defensa / Mediterráneo

Jose Luis Gual

Jose Luis Gual

Castelló

El podcast de Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón analiza esta semana el empate en Ipurúa ante la SD Eibar, en un encuentro intenso que mantiene viva la buena dinámica del conjunto albinegro.

Escúchalo en Spotify

Con la conducción de José Luis Gual, la sección de análisis de datos a cargo de David Jorques y las valoraciones de Pascual Beltrán, Iván Campos y Adrián Aránega, el programa repasa todas las claves tácticas y emocionales del partido.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

Noticias relacionadas y más

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents