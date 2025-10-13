La intrahistoria del Eibar-Castellón

El Castellón sumó un empate en Ipurua y se quedó con la sensación de haber podido ganar. Eso sí, el punto obtenido crece en valor teniendo en cuenta que el Eibar era el mejor local de la categoría y aún no ha perdido en su feudo. Y el equipo de Pablo Hernández tenía numerosas e imporantes bajas.

La afición, presente

El Castellón estuvo acompañado por casi un centenar de albinegros en el fortín de Ipurua, donde se presentó con siete bajas. Suero, con molestias, se unió a los lesionados Brignani, Sienra, Óscar Gil y Douglas (poniéndose en forma) y a los internacionales Cipenga y Camara. Los dos tienen partido el martes y se espera que se reincorporen para participar en el próximo partido del CD Castellón (el domingo contra el Albacete en el SkyFi Castalia (16.15 horas). El plantel descansará lunes y martes y volverá a los entrenes el miércoles.

En la expedición, que estuvo encabezada por el manager de reclutamiento Ramón Soria y se desplazó en autocar tras el entrenamiento del sábado y regresó en avión (de Bilbao a Barcelona) tras el partido, viajaron tres futbolistas del filial de Segunda RFEF: el portero Juanki, el defensa Sellés y el delantero Miguelón. Ninguno de ellos tuvo minutos. El filial había comenzado la jornada ganando al CD Ibiza en Gaetà Huguet (2-1), en todo cas.

Estreno de la camiseta del naranjo

El club orellut estrenó la equipación más atrevida de la presente temporada: la camiseta del naranjo. Granate y blanco, el diseño de la marca Erreà está enfocada a un público centrado en el coleccionismo de fútbol. De hecho, fue un éxito de ventas a nivel internacional en las primeras semanas en el mercado. En proporción, según los datos que facilitó en su día el club, es la camiseta que más pedidos internacionales ha registrado, desde puntos del planeta como Estados Unidos, Alemania, Holanda, Reino Unido o Francia, entre otros países.

El Castellón estrenó la segunda equipación. / LaLiga

Regreso a casa

El partido fue especial para dos jugadores del CD Castellón. En especial, para Pablo Santiago, que nació y creció en Eibar, donde se formó hasta jugar en su filial. Cuando salió al campo en la segunda parte, sus amigos y familiares se dejaron notar en la grada. Algo similar ocurrió con Gerenabarrena. El futbolista vasco, cedido por el Athletic, es de Lekeitio, municipio pesquero cercano a Eibar, y lugar de origen de la saga de los Mendieta.