¡La selección sub-21 ya está en Castelló! Consulta su agenda

Cita especial la que la provincia de Castellón tiene este lunes y martes con la selección española de fútbol. El combinado sub-21 disputa en el SkyFi Castalia uno de sus partidos clasificatorios para el Europeo U21, a partir de las 18.30 horas, y los aficionados al fútbol se volcarán con La Rojita.

El equipo nacional ha puesto rumbo a la capital de la Plana este lunes a primera hora, con la intención de comer ya en Castelló en su hotel de concentración, donde ha llegado sin problemas pese a la lluvia de las últimas horas. Su agenda continuará con la rueda de prensa oficial del seleccionador español, David Raya, en la sala de prensa del feudo del CD Castellón a las 18.00 horas.

Entrenamiento oficial

Posteriormente, la Rojita saltará al césped del SkyFi Castalia para llevar a cabo la última sesión preparatoria del día, antes de medirse el martes a la selección de Finlandia. Este entrenamiento será a puerta cerrada y tan solo podrán acceder los medios de comunicación los primeros 15 minutos ya que David Raya quiere mantener en secreto su planteamiento antes de disputar un importante encuentro de la fase clasificatoria del Europeo de la categoría.

Y es que el choque es de lo más importante para los intereses de la selección española ya que en juego está el liderato del grupo A. España y Finlandia suman dos victorias y seis puntos, con los nórdicos por delante por mejor diferencia de goles.

Clasificación grupo A. / UEFA

Antes de viajar a Castelló, la sub-21 se ejercitó en Las Rozas el domingo por la tarde y su siguiente contacto con el verde será este lunes por la tarde en el SkyFi Castalia.