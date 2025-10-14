El Castellón de Pablo Hernández minimiza el peligro

La mano de Pablo Hernández se nota en el CD Castellón desde el primer día. Más allá de los resultados en sí, inmejorables e impensables para algunos cuando se produjo el relevo en el banquillo, el equipo de la capital de la Plana ha recuperado sus señas de identidad. El albinegro vuelve a ser un rival sólido atrás, que crea ocasiones arriba y que ofrece pelea del primer al último minuto. «Todos los jugadores están enchufados», avisó el técnico castellonense en la rueda de prensa previa al encuentro del pasado domingo contra el Eibar en Ipurua. Y volvió a demostrar que no se equivocaba.

Tanto es así, que pese a las bajas en defensa (los centrales Óscar Gil, Brignani y Sienra están en el dique seco) y las ausencias de los internacionales Cipenga y Camara, el Castellón volvió a dar la talla y sumó un punto que bien podrían haber sido los tres del triunfo.

Tal es el buen hacer de la remozada zaga albinegra, con nuevo protagonismo para Salva Ruiz y Lucas Alcázar, que el cuadro de la capital de la Plana acumula dos salidas consecutivas con la portería a cero: Eibar (0-0) y Leganés (0-1). A ninguno de los dos equipos dejaron los orelluts acercarse con excesivo peligro --sin tiros importantes entre los tres palos-- y eso contribuyó a que se sumaran cuatro puntos más, para un total de diez de los últimos doce: Cultural Leonesa (1-3), Leganés (0-1), Sporting (3-1) y Eibar (0-0).

Salva Ruiz, junto a Ronaldo Pompeu, antes del Castellón-Sporting en el SkyFi Castalia. / ERIK PRADAS PUIG

El empate a cero en Ipurua es el primero que se daba en un partido del equipo orellut desde que jugara ante el Cádiz el pasado mes de febrero. Es decir, han sido ocho meses sin acabar un partido con dicho marcador, y en total han sido quince partidos de la pasada campaña y ocho de la actual, es decir 23 encuentros seguidos, que no han acabado en empate sin goles.

Nuevos roles

En esta mejoría experimentada, el capitán Salva Ruiz ha sido uno de los que más peso ha ganado en el equipo. Al valenciano, cuya experiencia está más que contrastada, le ha tocado reconvertirse en central y ha formado un tándem perfecto con Alberto Jiménez en el eje de la defensa del Castellón. Su vacante en el lateral zurdo lo ha ocupado el joven Lucas Alcázar, quien militaba el curso pasado en el Betis Deportivo de Primera Federación, y está siendo una de las revelaciones del plantel albinegro.

Lucas Alcázar, durante un partido. / LALIGA HYPERMOTION

Ambos, junto al resto de compañeros, han entendido y acatado a la perfección las ideas de Pablo Hernández, pasando a defender con solidez en bloque y sumándose al ataque siempre que es posible. Esas están siendo, sin lugar a dudas, dos de las armas que han llevado al Castellón a sumar cinco jornadas seguidas sin perder.