La crónica | Castellón vibra con la remontada de España a Finlandia en el descuento (2-1)

Gonzalo García, con el gol ganador en el minuto 93 y la asistencia del empate de Mayenda en el 90’, lideró la remontada de España en el SkyFi Castalia, que vibró con el desenlace de un partido que Finlandia complicó muchísimo. La victoria acerca a la sub-21 de David Gordo a la Eurocopa de la categoría, que se celebrará en 2027.

No fue fácil. Finlandia demostró enseguida por qué se presentó en Castellón coliderando el grupo. El combinado escandinavo saltó al verde con las ideas muy claras. Birló la pelota a España, con aparente facilidad y la dupla medular, Hyrylainen y Siltanen, al mando. Aunque le costó dañar a la zaga local en juego posicional, envió el duelo a campo contrario y minimizó el peligro en su área.

Además, anduvo muy cerca de abrir el marcador. Una presión de Otso Limatta provocó un resbalón del portero español, Ander Astralaga, que enredaba con la pelota en el balcón del área. Solo la intervención providencial de Yarek Gasiorowski, que despejó el balón bajo palos, evitó el 0-1 de Finlandia.

Gonzalo García, tras el 2-1. / Gabriel Utiel

Durante la mayoría de la primera mitad, el partido avanzó destemplado. España tuvo muchos problemas para aclarar los primeros pases. Cuando fue capaz de conectar con los hombres de ataque, la jugada se nublaba. Solo Gonzalo, el hombre boya, parecía preparado para acelerar la dinámica. Ya fuera con alguna descarga, en el juego de espaldas, o como hizo a la media hora, quizá aburrido de esperar algo, cuando se giró en tres cuartos y soltó un latigazo lejano que se marchó desviado.

España mejora

El mínimo ‘uy’ animó la contienda. Al poco, España enlazó un par de córners y en el segundo rozó el gol con un testarazo de Yarek. Otra maniobra de Gonzalo lanzó una transición que continuó Ortiz y Carvalho resolvió con un tiro alto.

La mejoría de España se consolidó hasta el descanso. Encontró caminos en la salida, abrió campo y robó alto. Avisó de nuevo Gonzalo con otro tirazo que se marchó (menos) desviado. El premio del gol no llegó, pero el pulso estaba igualado.

En la segunda mitad, España adelantó líneas para dificultar la circulación visitante. La igualdad se mantuvo, pero poco a poco la Rojita volvió a llevar el partido a su terreno. A la hora de juego, Jantunen tapó un tiro de Carvalho desde cerca. Ya había entrado Mayenda, para refrescar la banda izquierda, y al poco se añadió Dani Rodríguez a la delantera.

Sin embargo, en el minuto 64, golpeó Finlandia. Ylitova ganó la línea de fondo por la derecha y raseó un centro que Yarek desvió hacia su propia portería.

La remontada

El 0-1 acentuó los roles. España percutió por alto y por bajo. Gonzalo, Yarek y Ortiz merodearon el empate, centro y remate mediante. Finlandia volcó las transiciones en el flanco del lateral Obrador, que sufrió a campo abierto.

El tramo final remarcó el dominio de España, que abrochó el costado con Álex Valle y aprovechó que Finlandia sentó al omnipresente Hyrylainen. El asedio desembocó en el empate, en el minuto 90, cuando Mayenda embocó una media vuelta de Gonzalo en área pequeña. En el 93', el propio Gonzalo, con un zurdazo letal, se vistió de héroe sobre la bocina.

