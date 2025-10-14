El 2-2 del último Castellón-Albacete: un empate con mucha polémica

El CD Castellón recibe este domingo en el SkyFi Castalia al Albacete (16.15 horas), un rival al que espera con bastantes ganas. Primero, para seguir ampliando la racha de buenos resultados que protagoniza el equipo tras la llegada de Pablo Hernández al banquillo del primer equipo. Segundo, para escalar alguna posición más en la clasificación de Segunda, en la que los albinegros ocupan actualmente la undécima plaza con 12 puntos en nueve partidos. Y, tercero, parsa poder resarcirse del empate cosechado el curso pasado.

El 2-2 con el que se cerró el duelo del 4 de abril de 2025 en el feudo de la capital de la Plana dejó con muy mal sabor de boca a los jugadores del Castellón. Fue un partido marcado por la nefasta actuación arbitral, tanto del colegiado del campo como el del VAR, que concedió un solo punto a los albinegros en un partido que podría haber cerrado a su favor (o por lo menos habría tenido la oportunidad de intentarlo) si se hubiera señalado un penalti en el tiempo de descuento.

Los visitantes se avanzaron por mediación de Pablo Sáenz, ventaja que fue neutralizada por Suero de penalti. Luego, el cuadro manchego volvió a ponerse por delante con un tanto de Kofane en la recta final del primer acto, pero los orelluts respondieron, con una diana de Markanich, nada más salir al terreno de juego. El delantero norteamericano, cuatro minutos después, marcó el 3-2, anulado por el colegiado por un supuesto fuera de juego.

El colegiado González Díaz se comunica con el árbitro asistente en el VAR durante el Castellón-Albacete. / Kmy Ros

Comunicado incluido

La polémica fue más allá, pues en el descuento el colegiado no vio unas claras manos en el área visitante que hubiera sido penalti. La bronca fue considerable desde la grada del SkyFi Castalia y el Castellón se quedó con dos puntos menos de una tacada.

El grado de enfado por parte de la hinchada albinegra fue a más cuando, tres días después del choque, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó el audio de la conversación entre González Díaz y su auxiliar en el VAR (Gálvez Rascón) sobre la polémica acción. Y esta motivó incluso un comunicado oficial de la entidad, donde denunció que «el arbitraje influyó directamente en el resultado».

Sobre el gol anulado, el Castellón explicó que "Nick Markanich marcó lo que parecía ser el gol de la victoria. El árbitro concedió el gol sobre el terreno de juego y el árbitro asistente no levantó el banderín. Tras una larga revisión del VAR, el gol fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, la imagen difundida públicamente no muestra el balón en el momento del pase, ni líneas de fuera de juego en una posición clara. La decisión carece de transparencia y no hay pruebas concluyentes de que hubiera fuera de juego".

Voulgaris, en el palco en el Castellón - Albacete. / Kmy Ros

Mientras que por el penalti no señalado, el club consideró que "Markanich estaba claramente sujetado por un defensa mientras disparaba. A pesar de la falta, se las arregló para armar el tiro a portería, que se desvió en el codo extendido de un defensa. Creemos que hubo dos acciones distintas en esta secuencia, cualquiera de las cuales podría y debería haber dado lugar a un penalti: en primer lugar, la falta de sujeción y en segundo lugar, la mano. El VAR recomendó una revisión, pero el árbitro decidió no conceder un penalti y, lo que es aún más sorprendente, concedió un saque de puerta".

Otros enfrentamientos en la retina

Para el recuerdo, no tanto para los aficionados porque no pudieron acudir al estadio por el covid, fue la contundente victoria por 3-0 el 12 de diciembre de 2020. Una temporada marcada por la pandemia y la ausencia del público en las gradas. Marc Mateu y un doblete de Igor Zlatanovic dejaron los tres puntos en Castelló.

Y, continuando con la vista atrás en el tiempo, el 12 de septiembre de 2009, el conjunto manchego asaltó Castalia por 3-5 con un póker del uruguayo Cristhian Stuani. Para el equipo dirigido por aquel entonces por David Amaral marcaron Dani Pendín, Mantecón y Leonardo Ulloa, de penalti.