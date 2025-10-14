La previa: La Rojita quiere poner la directa hacia la Eurocopa sub-21 en Castalia

El SkyFi Castalia debe ser el guía de la selección española sub-21 hacia otra fase final europea. La Rojita, uno de los combinados nacionales más laureados de la categoría, recibe este martes por la tarde (18.30 horas) en el estadio del CD Castellón a Finlandia, colíder junto a España,

Un partido clave correspondiente a la tercera jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa 2027 de dicha edad, en el que ambos conjuntos se juegan el liderato del Grupo A, que da la clasificación directa (el segundo de grupo disputaría un play-off), tras haber sumado por victorias sus dos primeros encuentros.

Chema Andrés (c) persigue a Miguel Carvalho entre las risas de Pau Prim (i) y Rafa Obrador (d), ayer en el entrenamiento en el SkyFi Castalia. / Gabriel Utiel

El seleccionado que dirige David Gordo afronta este encuentro con buenas sensaciones tras la gran imagen del pasado viernes en el estadio Pedro Escartín de Guadalajara, donde goleó a Noruega por 4-1, en un partido en el que el técnico pudo hacer pruebas.

Llamamiento a la afición

Un encuentro en el que será muy importante la participación del público de la capital de la Plana y del resto de la provincia, no solo para ver a los cracks del futuro de LaLiga, sino para empujar a España a superar a una de las grandes sorpresas de esta fase de clasificación, la selección finlandesa.

David Gordo, seleccionador de España sub-21, en el SkyFi Castalia. / Gabriel Utiel

Por dicho motivo, desde la Real Federación Española de fútbol (RFEF) e incluso el propio seleccionador David Gordo hicieron ayer un llamamiento a la afición, que debido a la lluvia y a las alertas meteorológicas parece algo dormida con respecto al choque. Aunque la previsión para la hora del duelo es de chubascos moderados.

Con todo su arsenal

La Rojita se desplazó en la matinal de ayer en tras hasta Castelló, realizando por la tarde la última sesión preparatoria antes del partido sobre el césped de Castalia, un entrenamiento marcado por la lluvia, pero que no impidió que se realizara y en un ambiente distendido.

En principio, el seleccionador español cuenta con todos disponible y es de prever que en su once inicial cuente con muchos de los jugadores que no fueron titulares en el amistoso ante Noruega. Así, la Rojita contará con futbolistas del nivel de Cristhian Mosquera (Arsenal), Yarek Gasiorowski (PSV Eindhoven), Rafa Obrador (Benfica), Iván Fresneda (Sporting Lisboa), Chema Andrés (Stuttgart), Fer López (Wolverhampton), Gerard Hernández, ex del Villarreal y ahora en el Al Arabi (Qatar) y los cracks ofensivos Gonzalo (Real Madrid) y Mayenda (Sunderland).

La selección española sub-21 se ejercitó en el Estadio Castalia. / Gabriel Utiel

Ambas selecciones se han enfrentado en esta categoría en un total de tres ocasiones, con dos victorias para España y un empate, con cuatro goles a favor de la Rojita y uno en contra.

Rival de nivel

La selección de Finlandia inició una concentración el pasado lunes 6 de octubre en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar, donde tenía previsto haber jugado el pasado viernes un encuentro de preparación ante el combinado sub-20 de Estados Unidos, que tuvo que ser suspendido por las fuertes lluvias caídas en esa jornada.

Los posibles onces de España sub-21 y Finlandia sub-21. / Ismael Mateu

Apodada Los Pequeños Búhos, la selección dirigida por Mika Lehkosuo tiene como mejores argumentos al guardameta Jaaso Jantunen, del Friburgo alemán, el mediocentro y capitán Hyryläinen, del Magdeburgo alemán, el también pivote Matias Siltanen, del Djurgardens sueco, y los ofensivos Liimatta (Värnamo sueco) y Söderbäck (Ilves Tampere).

Así está la fase de clasificación para la Eurocopa 2027