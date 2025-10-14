Informe | De Butragueño a Dani Olmo: todas las visitas de la selección española a Castalia

La casa del CD Castellón, el SkyFi Castalia, albergará este martes (18.30 horas) el duelo de España con Finlandia, valedero para la clasificación del Europeo sub-21. Será la undécima vez que la casa de los albinegros acoja a la selección nacional, en sus diferentes categorías.

La última data del 2019. La sub-21 del ahora seleccionador absoluto Luis de la Fuente venció a Montenegro con un doblete de Dani Olmo (2-0). Antes, en 2016, la sub-21 que dirigía Albert Celades goleó a San Marino (6-0) con tantos de Santi Mina (2), Munir (2), Diego González e Iñaki Williams.

En el viejo Castalia

En orden cronológico, la primera selección que visitó Castelló fue la olímpica. El partido se disputó en el viejo Castalia, en 1979. España empató con Bélgica (1-1). La olímpica repitió en 1991, ya en el nuevo estadio. Castalia fue uno de los escalones que condujo al histórico oro en Barcelona 92. Esa selección jugó en Castelló en diciembre de 1991. Cayó ante Inglaterra (0-1).

Entre un partido y otro, a finales de los ochenta y principios de los noventa, tuvieron lugar los dos partidos que ha disputado la selección absoluta en Castalia. En ambos casos se trataron de amistosos. El primero, apenas unos meses después de la inauguración del estadio, estuvo envuelto por la polémica. En especial, por la decisión de la directiva albinegra de pintar el césped de verde para intentar camuflar el mal estado del terreno de juego, que fue criticado por el seleccionador Miguel Muñoz.

Gabi, Gavilán y Raúl Albiol entrenando en Castalia con la sub-21, en 2005. / Manolo Nebot

Sea como fuere, el Nuevo Castalia se llenó en septiembre de 1987 para ver a la selección ganar a Luxemburgo (2-0). Marcaron Carrasco y Butragueño. Los titulares fueron Zubizarreta, Chendo, Andrinua, Sanchis, Julio Alberto, Míchel, Gallego, Martín Vázquez, Gordillo, Butragueño y Carrasco. En el segundo acto saltaron Quique Sánchez Flores, Víctor Muñoz, Calderé, Julio Salinas y Buyo.

La segunda visita de la absoluta fue en 1991, en un amistoso contra la Portugal de Futre. Destacó la presencia de Robert Fernández, el exalbinegro de Betxí. Océano adelantó a los visitantes y Gaby Moya firmó el 1-1 definitivo. El seleccionador Luis Suárez formó con el siguiente once: Zubizarreta, Quique, Hierro, Sanchis, Alkorta, Goikoetxea, Vizcaíno, Míchel, Robert, Manolo y Butragueño. Tuvieron minutos Nando, Villarroya, Amor, Martín Domínguez, Carlos, Moya y Ablanedo.

Juvenil y femenina

Robert ya había jugado en Castelló con una selección, la juvenil. Junto a otro canterano del CD Castellón, Tico, ganó a Holanda en el viejo Castalia, en 1980. También visitó Castalia la femenina, en marzo de 1996. En horario matinal, golearon a Rumanía (5-1) con tantos de Torras, Prieto (3) y Cano, en el camino hacia la clasificación de la Eurocopa.

Galería | Búscate en las últimas visitas de la selección española al SkyFi Castalia / Manolo Nebot / Archivo Mediterráneo

La más asidua es la que ahora vuelve, la sub-21. En 2005, España goleó a Bosnia con triplete de Jonathan Soriano y otro tanto de Gavilán (4-2). Antes, en 1996, venció a Yugoslavia por la mínima, con gol de Morientes (1-0).

Este miércoles, siguiente capítulo.