El elogio de la selección española a la afición de Castellón: "Quiero darles las gracias"

La afición de la provincia de Castellón disfrutó con la presencia del futuro y presente del fútbol español. Pese al horario complicado (18.30 horas) y la lluvia intermitente que cayó en la Plana, más de cinco mil espectadores se dieron cita en el SkyFi Castalia para animar a la selección sub-21 en el duelo contra Finlandia.

Las autoridades acudieron al SkyFi Castalia. Antes del inicio del encuentro, la alcaldesa Begoña Carrasco recibió de manos de la Real Federación Española de Fútbol una placa conmemorativa. Tampoco faltaron la concejala de Deportes, Maica Hurtado, y otros ediles de la corporación municipal, así como Iván Sánchez, el diputado de Deportes.

La alcaldesa Begoña Carrasco recibió una placa de la RFEF. / Mediterráneo

Por parte del CD Castellón, la representación corrió a cargo de Alberto González, director general ejecutivo del club albinegro, y del entrenador Pablo Hernández, exfutbolista internacional. El presidente de la federación valenciana, Salvador Gomar, también acudió.

Pablo Hernández, acompañado en Tribuna. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Elogios postpartido

Por su parte, David Gordo, el seleccionador de España sub-21, comentó que la clave fue «el hambre de todos por ganar». «Teníamos muy claro que era un partido difícil. Finlandia es muy buen equipo con un plan de juego muy claro y mientras aguantan físicamente son difíciles de batir», señaló Gordo, que tuvo palabras de elogio para la afición de Castellón: «Cuando estábamos peor los aficionados se han volcado y nos han empujado muchísimo y les quiero dar las gracias».

Chema Andrés y Gonzalo García se abrazan tras el 2-1. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Gonzalo García, héroe de la Rojita, señaló tras el 2-1 del SkyFi Castalia que España siguió creyendo en sus posibilidades y eso le permitió lograr una victoria «muy trabajada» sobre Finlandia. «Estoy muy contento no solo por el gol sino por el trabajo de todo el equipo, que ha confiado hasta el final», dijo el atacante del Real Madrid.