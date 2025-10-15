El balance de los internacionales del CD Castellón (uno de ellos puede ir al Mundial)

Ousmane Camara y Brian Cipenga, los futbolistas internacionales del CD Castellón, se vistieron este martes de corto con sus respectivas selecciones. El atacante Ousmane Camara tuvo minutos con Guinea y el extremo Brian Cipenga se estrenó como internacional de la RD del Congo.

Camara jugó la parte final del empate de Guinea con Botsuana (2-2). El delantero del conjunto orellut sustituyó a Yadaly Diaby en el minuto 72. El marcador ya reflejaba en ese momento el resultado final, ya que todos los goles se marcaron en la primera mitad. Esta participación se une a la del anterior encuentro: Guinea venció a Mozambique (1-2) y Camara disputó el segundo tiempo.

Con estos resultados, la selección de Ousmane Camara (que convive en el combinado nacional con otros dos futbolistas llamados Ousmane Camara y otros tres de apellido Camara, como apunte curioso) finaliza la fase de grupos en cuarta posición y se queda fuera del próximo Mundial.

Cipenga, internacional

Todavía tiene opciones de jugar el Campeonato del Mundo la selección de Cipenga. La RD del Congo venció a Sudán (1-0) y es segunda de grupo, por detrás de Senegal. El equipo congoleño jugará la repesca contra Camerún.

En la noche del martes, el extremo del CD Castellón debutó como internacional. Entró al campo en el minuto 64 en sustitución de Mechak Elia. Cipenga no había tenido minutos en la victoria en Togo del pasado viernes (0-1).

Ambos estarán de vuelta en las próximas horas para entrenar a las órdenes de Pablo Hernández.