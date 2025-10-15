Nadie para al Castellón... ¡ni al Castellón B!

Ha pasado casi un mes desde que saltaran las alarmas en el CD Castellón con la sorprendente destitución del técnico neerlandés Johan Plat del primer equipo, lo que provocó un movimiento (a priori provisional) en los dos principales banquillos del club. Pablo Hernández dejó su puesto en el filial de Segunda Federación y Carles Salvador junto a Ian Molina se hicieron cargo del segundo equipo. Cargos, de momento interinos, de los que no se pueden quejar ninguno de los dos conjuntos, que marchan viento en popa y a toda vela.

Pablo Hernández ha hecho reaccionar a un adormecido CD Castellón. Debutó con triunfo ante la Cultural y Deportiva Leonesa (1-3), le siguió el bombazo en el campo del Leganés (0-1), siguió con la primera victoria local ante el Sporting de Gijón (3-1) y el pasado domingo se dio una gran imagen en el campo del Eibar, donde se empató (0-0). Un total de 10 puntos sobre 12 posibles, con siete goles a favor y dos en contra. Además, con un estilo de juego más a la española, rozando el fútbol inglés del que sabe mucho Pablo.

Pablo Hernández. / LaLiga

Segunda Federación

El filial está en un gran momento. A pesar de que el tándem Salvador-Molina se estrenó con una inmerecida goleada en contra ante el Barcelona Atlètic (4-0), luego le siguió la victoria ante el Alcoyano (4-1), el empate en la visita al Valencia Mestalla (3-3) y el trabajado triunfo del pasado domingo frente al Ibiza IP (2-1). Un total de 7 puntos sobre 12, con 9 goles a favor y otros tantos en contra. El filial es sexto, a cinco puntos del líder y a otros cinco del descenso.