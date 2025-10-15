El ‘Operación Triunfo’ del CD Castellón

Son las 11.09 horas del miércoles 15 de octubre y en los alrededores del SkyFi Castalia se escucha una alineación del CD Castellón. No hay música de fondo pero, como si de una jornada cualquiera se tratara, sí resuenan con fuerza los nombres de los jugadores del conjunto albinegro y los cambios de un hipotético encuentro contra el Albacete. Se oye también alguna cuña publicitaria e, incluso, se da la bienvenida al equipo visitante y su afición. Pero, ¿qué sucedía en el feudo de la Avenida Benicàssim mientras los operarios retiraban los paneles y demás soportes de la Real Federación Española de Fútbol tras el partido de la sub-21?

Nada más y nada menos que el casting que ha puesto en marcha el club albinegro para encontrar al nuevo o la nueva speaker del SkyFi Castalia tras la salida del mítico Héctor Escrig, el Pibe, después de más de 20 años encargándose de la megafonía en los partidos que el plantel orellut disputaba en casa.

La entidad que preside Bob Voulgaris buscaba savia nueva, una voz más fresca con la que narrar los encuentros a partir de ahora y, por qué no, para participar en alguno de los proyectos que se pondrán en marcha en fechas próximas u otro tipo de eventos que pueda organizar el club.

Las candidaturas

En total fueron seis los candidatos finales que participaron en este particular Operación Triunfo del Castellón. Hombres en su mayoría pero también con alguna mujer entre los futuribles, y con actuaciones de lo más emocionantes, que ponían la piel de gallina al escucharlo in situ de la cabina. Todos fueron pasando este miércoles por el SkyFi Castalia en diferentes horarios, desde el primer candidato que llegó un poco antes de las once de la mañana, al último que narró un encuentro ficticio alrededor de las 18.15 horas.

Para llegar hasta ahí, los seis finalistas pasaron un primer corte en el que había más propuestas. Todos tuvieron que enviar al Castellón una prueba audiovisual, mostrando «su dominio de la voz narrando una alineación, la celebración de un gol, una mención publicitaria y un mensaje de seguridad», tal y como estableció el propio club en las bases del concurso. De ese primer draft se descartaron aquellos perfiles que no cumplían con los requisitos o que no convencieron por su voz o su carisma, y quedaron los seis candidatos finales que ayer demostraron su valía frente al micrófono en un SkyFi Castalia vacío.

Debut inminente

El o la elegida no tendrá mucho tiempo para mentalizarse ya que el debut oficial se producirá en apenas tres días, cuando el Albacete visite al Castellón en partido oficial de LaLiga, a partir de las 16.15 horas. Ese será el momento en que se produzca el relevo en la cabina de speakers del feudo albinegro y una nueva voz se convertirá en la nueva voz del Castellón.