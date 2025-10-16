El fútbol se fija en el método Voulgaris: "El Castellón está en plena transformación"

Algo bonito se está gestando en el CD Castellón. Al menos, es lo que considera el mundo del fútbol. El proyecto y el método de Haralabos Voulgaris está llamando la atención más allá de nuestras fronteras, y así se refleja en el impacto en los medios de comunicación internacionales. En esta ocasión ha sido The Analyst, el portal de la compañía especializada en datos, Opta, la que ha abordado la cuestión albinegra.

"El Castellón está en plena transformación", apunta el texto de Robbie Dunne, que califica el proyecto de Voulgaris como "el más innovador del fútbol español".

En la pieza, The Analyst esboza en primer lugar la historia de Voulgaris, conocida por los lectores de Mediterráneo. "Llevó su mente analítica y esos modelos a los Dallas Mavericks, donde se convirtió en director de investigación y desarrollo cuantitativo". Después del baloncesto y la NBA, Bob centró su mirada en el fútbol europeo y en el verano del 2022 adquirió el CD Castellón.

Bob Voulgaris atiende a un grupo de jóvenes aficionados en la previa de un partido en el SkyFi Castalia. / Manolo Nebot

Un proyecto sostenible

"Su cerebro está entrenado para detectar patrones que los demás solo percibimos como vibraciones. En el Castellón, aplica la misma lógica: reconstruir el sistema, confiar en los datos, ignorar el ruido", añade sobre Voulgaris el texto, que destaca la inversión en la ciudad deportiva y la visión de Bob más allá del mecenazgo. "Está tomando el camino más largo". Y sostenible.

"Las revoluciones no siempre parecen revoluciones. Esta se presenta como una marcha lenta y constante hacia el progreso", avala.

Algunas frases de Bob

"Valoro la participación abierta, pero los derechos de decisión son claros, y evito el debate interminable que surge de una autoridad poco clara".

"Como los partidos tienen pocos goles y mucha variabilidad, la gente suele juzgar las decisiones por los resultados y las muestras pequeñas en lugar del proceso".

Voulgaris saluda a De Nipoti y Camara en el palco del SkyFi Castalia. / GABRIEL UTIEL

“En varios casos, mientras veía el video de un jugador que los datos habían resaltado, otro jugador del mismo equipo me llamó la atención. A veces, ese segundo jugador resulta ser el verdadero descubrimiento. Los datos te llevan al lugar correcto, pero aun así debes mantenerte alerta cuando estás allí”.

“Con fuentes de datos fiables, se puede analizar eficazmente todas las ligas del mundo. El reto no es el acceso, sino la traducción. El contexto es crucial. Es necesario comprender el rol que se le pedía al jugador y cómo ese rol influye en los datos”.

El Castellón en los medios internacionales

Desde que llegó Voulgaris, el Castellón ha captado el interés de grandes cabeceras deportivas. En temporadas anteriores, el inglés The Guardian y el francés L'Equipe se desplazaron hasta la Plana para analizar el plan de Voulgaris.

En el caso de The Analyst, añade el rendimiento que este método está conllevando (tanto a nivel de resultados como en la revalorización de jugadores con las ventas realizadas), el porqué del estilo de juego ofensivo y algunos datos interesantes sobre el rendimiento del equipo.

La plantilla del CD Castellón entrena en la ciudad deportiva Globeenergy, que está construyendo en Borriol. / KMY ROS

Los últimos datos

En ese sentido, y según los datos de Opta, el Castellón con Pablo Hernández ha mejorado los goles esperados (xG) por partido de 1,52 a 1,69. Era el séptimo de la Liga en este aspecto con Johan Plat y ahora es el tercero.

Pero además, el Castellón ha reducido muchísimo los goles esperados en contra (0,78). Con Pablo es el cuarto mejor de la Liga en este rasgo defensivo. Con Plat, en cambio, era el tercero peor del campeonato (1,60).

