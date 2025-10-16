Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: El CD Castellón, en busca de otro triunfo en Castalia para seguir escalando posiciones
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
El CD Castellón afronta un nuevo reto este domingo frente al Albacete Balompié, con el objetivo de prolongar su buena dinámica y seguir escalando posiciones en la tabla.
En este espacio repasamos toda la actualidad del conjunto albinegro junto a José Luis Gual y el análisis de Enrique Ballester, Toni Gascó y los exfutbolistas Cioffi y César Díaz, este último con pasado en ambos equipos.
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
