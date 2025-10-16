Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut: El CD Castellón, en busca de otro triunfo en Castalia para seguir escalando posiciones

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

El CD Castellón, en busca de otro triunfo en Castalia para seguir escalando posiciones

El CD Castellón, en busca de otro triunfo en Castalia para seguir escalando posiciones

Castelló

El CD Castellón afronta un nuevo reto este domingo frente al Albacete Balompié, con el objetivo de prolongar su buena dinámica y seguir escalando posiciones en la tabla.

En este espacio repasamos toda la actualidad del conjunto albinegro junto a José Luis Gual y el análisis de Enrique Ballester, Toni Gascó y los exfutbolistas Cioffi y César Díaz, este último con pasado en ambos equipos.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

Noticias relacionadas y más

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

