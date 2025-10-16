Nuevo horario (peor) para la Copa: lo retrasan y menos descanso para el siguiente partido del CD Castellón

Cambio de horario en la primera eliminatoria de la Copa del Rey para el CD Castellón. Los albinegros se enfrentarán al Club Atlético Antoniano en la ronda inaugural (a domicilio y a partido único). El equipo de Pablo Hernández deberá afrontar un largo viaje hasta Lebrija, en la provincia de Sevilla.

En un principio, la RFEF anunció el partido para el jueves 30 de octubre a las 20.00 horas, pero el encuentro se disputará finalmente ese mismo jueves, pero a las 21.00 horas. Es decir, menos descanso para una agenda ya apretada de por sí. Esa semana, el Castellón juega en Liga el domingo 2 de noviembre contra el Málaga, a las 18.30 horas en el SkyFi Castalia.

El rival en Copa del Castellón

El Club Atlético Antoniano milita en la Segunda Federación. El club fue fundado por la Juventud Antoniana del municipio de Lebrija en 1964. En 2023 consiguió el histórico ascenso a Segunda RFEF.

El equipo que entrena Lolo Rosano juega sus partidos en el Municipal de Lebrija, con una capacidad aproximada de 3.500 espectadores. En sus filas destaca la mezcla de jóvenes procedentes de filiales, caso del portero Matías Arbol (Sevilla), el central Marcos Otero (Tenerife), el mediocentro Jesús García (Almería) o el delantero Diego Rodríguez (Mallorca), con algunos veteranos como Lolo Garrido (con mucha experiencia en Segunda B) o Juanfran (en su décima temporada en el club).

Todos los horarios del Castellón

El Castellón otea en el horizonte un tramo importante de la temporada. Una vez enderezado el rumbo con el cambio de entrenador, el calendario ubicará a los orelluts en su verdadero lugar de la tabla. Este domingo 19 de octubre, los de Pablo Hernández reciben al Albacete en el SkyFi Castalia (16.15 horas).

No es el único horario confirmado. Estos son los siguientes.

Almería-Castellón: domingo 26 de octubre a las 18.30 horas.

Antoniano-Castellón: jueves 30 de octubre a las 21.00 horas.

Castellón-Málaga: domingo 2 de noviembre a las 18.30 horas.

Burgos-Castellón: lunes 10 de noviembre a las 20.30 horas.

Castellón-Real Sociedad B: sábado 15 de noviembre a las 16.00 horas.