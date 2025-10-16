¿Cuándo regresan Cipenga y Camara al Castellón?
Los dos internacionales albinegros compitieron el martes con sus respectivas selecciones
El CD Castellón comenzó a preparar el miércoles el encuentro que este domingo le enfrentará al Albacete en el SkyFi Castalia (16.15 horas). El equipo que dirige Pablo Hernández disfrutó de dos días de descanso tras el desplazamiento a Eibar y fue el miércoles cuando regresó a los entrenamientos en una sesión preparatoria llevada a cabo en la Ciudad Deportiva Globeenergy de Borriol. Los orelluts todavía no están al completo, pero poco a poco el técnico castellonense va recuperando efectivos.
De hecho, en la primera sesión preparatoria de la semana se vio trabajando con el resto del grupo a Isra Suero, baja en Ipurua por unas molestias musculares de última hora; así como a los centrales Sienra y Brignani, con distintas dolencias desde hace semanas.
Las ausencias
Los que todavía no se ejercitaron al mismo ritmo que sus compañeros, y siguen sus respectivos procesos de recuperación son Óscar Gil y Douglas Aurélio, si bien tampoco estuvieron los internacionales Brian Cipenga y Ousmane Camara, quienes regresaban de vuelta de las concentraciones con sus respectivas selecciones.
Y es que los dos dispusieron de minutos con la RD del Congo y Guinea en sus respectivos encuentros del pasado martes, y la idea es que este jueves puedan estar ya con el grupo para ver si llegan bien al choque del domingo o Pablo Hernández opta por darles el fin de semana para que se recuperen a tenor de que el equipo reaccionó bien pese a sus bajas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El CD Castellón destituye a Johan Plat y nombra entrenador a Pablo Hernández
- CD Castellón | Entrevista | Las razones de Bob Voulgaris para destituir a Johan Plat
- CD Castellón | ¿Una oportunidad para Pablo Hernández?
- CD Castellón | Entrevista | Voulgaris, sobre Pablo Hernández y la búsqueda de entrenador
- Pablo Hernández, tras la Cultural-Castellón: 'Son tres puntos importantes, pero...
- Directo Leganés-Castellón: El Castellón busca el invicto con Pablo Hernández
- Castellón: Pablo Hernández, tras la victoria en Leganés: 'Nos da...
- El CD Castellón estudia soluciones para minimizar las molestias por la U televisiva