¿Cuándo regresan Cipenga y Camara al Castellón?

El CD Castellón comenzó a preparar el miércoles el encuentro que este domingo le enfrentará al Albacete en el SkyFi Castalia (16.15 horas). El equipo que dirige Pablo Hernández disfrutó de dos días de descanso tras el desplazamiento a Eibar y fue el miércoles cuando regresó a los entrenamientos en una sesión preparatoria llevada a cabo en la Ciudad Deportiva Globeenergy de Borriol. Los orelluts todavía no están al completo, pero poco a poco el técnico castellonense va recuperando efectivos.

De hecho, en la primera sesión preparatoria de la semana se vio trabajando con el resto del grupo a Isra Suero, baja en Ipurua por unas molestias musculares de última hora; así como a los centrales Sienra y Brignani, con distintas dolencias desde hace semanas.

Las ausencias

Los que todavía no se ejercitaron al mismo ritmo que sus compañeros, y siguen sus respectivos procesos de recuperación son Óscar Gil y Douglas Aurélio, si bien tampoco estuvieron los internacionales Brian Cipenga y Ousmane Camara, quienes regresaban de vuelta de las concentraciones con sus respectivas selecciones.

Y es que los dos dispusieron de minutos con la RD del Congo y Guinea en sus respectivos encuentros del pasado martes, y la idea es que este jueves puedan estar ya con el grupo para ver si llegan bien al choque del domingo o Pablo Hernández opta por darles el fin de semana para que se recuperen a tenor de que el equipo reaccionó bien pese a sus bajas.