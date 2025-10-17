Alberto González: «El Castellón tiene una velocidad brutal»

El entrenador del Albacete, Alberto González, afirmó que el Castellón es un equipo «diferente» a los demás y alabó al conjunto ‘orellut’ incluso por lo realizado antes de la destitución de Johan Plat. «Ya iba como un tiro antes del cambio de entrenador, pero el fútbol son resultados; la pelota no entró cuando estaba el otro entrenador, pero tienen una velocidad y capacidad brutal», indicó.

González explicó que el Castellón, ahora con Pablo Hernández en el banquillo, es un rival «muy complicado». «Es uno de los equipos que más aprieta y que más intenta restarte la iniciativa», desarrolló. «Desde esa poca iniciativa que puedan dejarnos trataremos de hacer ocasiones de gol y trataremos de defender a un equipo distinto con velocidad y mucha más gente arriba», abundó.

Johan Plat, durante el Castellón-Albacete de la temporada pasada. / Kmy Ros

Precedentes

González nunca ha perdido contra el Castellón. El año pasado con el Alba, empató los dos partidos (0-0 y 2-2). El segundo, en el SkyFi Castalia, con mucha polémica arbitral. Más atrás, con el Linares en Primera RFEF, ganó como local (3-0) y empató en la Plana (1-1).

Cara al partido del domingo en Castellón, el entrenador del Albacete es igualmente optimista porque ve a los suyos “en buena línea” tras comenzar la temporada con “muchos problemas atrás, aunque hemos ido dando pasos importantes en ese sentido y vamos por el buen camino”, destacó.

Pacheco, al habla

Por su parte, el centrocampista del Albacete Antonio Pacheco cree que su equipo necesita poner “una marcha más” para volver a ganar tras haber encadenado dos empates consecutivos y a cero goles.

Pacheco valoró “el buen trabajo defensivo y las puertas a cero” de su grupo, aunque recalcó que, si el buen trabajo hecho en los últimos dos partidos no ha servido para ganar, habrá que "hacer más y buscar otras opciones para vencer”. Señaló como una clave acertar en la “toma de decisiones” en la próxima jornada, puesto que visita al Castellón, otro equipo en racha ante el que habrá “pocas oportunidades”, adelantó.

“Ha demostrado en la categoría que es un buen rival y creo va a ser un partido donde vamos a tener pocas ocasiones y debemos ser eficaces para poder ganar este tipo de partidos”, añadió.

Afición visitante

Preguntado por el papel de los seguidores albaceteños, que agotaron hace días las 550 entradas que les mandó el Castellón, su rival de esta próxima jornada, se mostró “agradecido con ellos” y dijo esperar “poder brindarles tres puntos”, el domingo.