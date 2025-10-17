CD Castellón | Pablo Hernández: "Cambiamos algunos detalles, pero no la mentalidad"
El entrenador ha analizado la actualidad albinegra en la previa del encuentro que disputará el Castellón el domingo contra el Albacete en el SkyFi Castalia (16.15 horas)
Pablo Hernández encara su quinto partido como entrenador del CD Castellón. El domingo contra el Albacete, el técnico buscará prolongar la dinámica positiva de resultados. Desde que tomó las riendas del equipo, presenta un balance de tres victorias y un empate.
El preparador ha repasado la actualidad albinegra en rueda de prensa.
Los regresos
"(Brignani y Sienra) están en la última fase de la recuperación, alguno tiene alguna opción de entrar en la convocatoria. Mañana decidiremos. (Camara y Cipenga, los internacionales) han vuelto bien, han tenido viajes largos, pero ya han entrenado con normalidad y no habrá ningun problema".
Mantener la dinámica
"Una dinámica así hay que intentar mantenerla lo máximo posible, aunque sabemos lo difícil que en esta categoría es estar tantos partidos sin perder. Seguimos con confianza y sabemos que en buena medida depende de nosotros: mantener el nivel de intensidad, de comunicación en el campo... si bajas un poquito lo pagas. Intentaremos seguir en esa línea, con el plus de la afición en nuestro estadio".
Sobre el Albacete
"Es un rival que viene con una buena racha, como nosotros. Con cuatro de los ultimos cinco sin encajar. No será fácil. Además, cuando ha habido muchos goles, contra Almería o Sporting, también ha sido capaz de obtener buenos resultados. Tiene claro a lo que juega, es peligroso en las transiciones y lo hacen muy bien".
Sobre Mabil
"Lo estoy viendo bien, está entrenando muy bien, con mucha intensidad. (En Eibar) participó bastante en la parte ofensiva, tuvo una ocasión clara, dio alguna asistencia... Es un jugador importante para nosotros. Necesitamos al mejor Mabil y está dando pasos adelante para recuperar su mejor forma. El otro día en Eibar dio uno de esos passos. Tenemos muchas opciones para elegir en la parte ofensiva y él es una de ellas".
Pensar en play-off
"Es demasiado pronto y más en esta Liga, con tantos equipos y tan larga, tan igualada y con la experiencia de los últimos años. Se ha visto de todo, equipos que empiezan muy bien y luego pelean por no bajar y viceversa. No puedes pensar más que en el próximo partido. Pensar en el Albacete y lograr los tres puntos, porque ir ganando es lo que te permitirá luego pelear por otras cosas".
El rol de De Nipoti
"Tuvo una lesión que le cortó un poco la progresión. Nos puede dar mucho. Está entrenando muy bien y nos puede ofrecer algo diferente. Puede jugar en las cuatro posiciones de ataque, tanto en las bandas, mediapunta o punta. Está muy involucrdo y espero mucho de él, nos puede dar mucho en el futuro, muchas alegrías".
¿Qué ha cambiado con Pablo?
"La idea no ha cambiado, el estilo, a nivel de ir a por los partidos. Seguimos siendo un equipo ofensivo, que trata de atacar y de estar en campo contrario lo máximo posible. Se han podido ajustar algunas cosas, defender más juntos para que el rival tenga menos espacios, poder ganar segundas jugadas... Detalles que han cambiado un poquito, pero no la mentalidad. Sea en casa o fuera vamos a ir a ganar todos los partidos".
Salva Ruiz como central
"Está dando un nivel muy bueno en esa posición. Es una alegría saber que podemos contar con él también en esa posición. Nadie discute su calidad. Se ha adaptado muy bien, sabe qué necesita el equipo en cada momento. Está ayudando mucho a Alberto y a Lucas. Es un jugador que hace mejores al resto. Bendito problema tener que decidir por el buen hacer de los jugadores".
Lucas Alcázar y Douglas
"Estoy muy contento con el rendimiento que está dando Lucas. Defensivamente lo está haciendo muy bien y ofensivamente también aporta muchas cosas. Le dejamos un poco el carril libre para él, para que pueda subir, con nuestro extremo por dentro, y lo está haciendo muy bien. El chaval está aprovechando su oportunidad. También tenemos ahí a Salva y a Tincho, que está entrenando muy bien y está con ganas de tener su oportunidad. Habrá para todos".
"Douglas cada vez está haciendo más partes con el equipo, cogiendo más ritmo. Ahora lo que necesita es tiempo, para adaptarse, para coger ritmo y físico. Espero que en las próximas semanas podamos contar con él, y sería una grandísima noticia. Es un jugador diferente que nos puede dar muchas cosas".
Los que suben del filial
"(Sellés, Miguelón, Segura...) Los conozco muy bien, ya del año pasado. Si vienen a entrenar y a las convocatorias es porque los vemos, y si es necesario jugarán. Lo están haciendo muy bien en el filial y en nuestros entrenamientos. Es algo importante: con ellos no baja la calidad del entrenamiento, cuando entrenan con nosotros son uno más. Están haciendo méritos. Estoy contento con el trabajo que están haciendo".
