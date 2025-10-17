Las obras que han permitido al Ayuntamiento y al CD Castellón obtener la licencia del SkyFi Castalia

La casa del CD Castellón, el estadio SkyFi Castalia, ha obtenido la licencia oficial de apertura después de las obras realizadas por el consistorio, relativas a la seguridad e higiene, principalmente, para adaptarse a las exigencias de LaLiga. Así lo explicó el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales.

El uso del recinto, de titularidad municipal, corresponde al CD Castellón en el largo plazo, tras el convenio firmado en 2024 con el Ayuntamiento para los próximos 50 años. «Tras el ascenso del CD Castellón, uno de los requisitos de la Liga era que se realizasen una serie de obras de mejora en las instalaciones, por lo que estas se han realizado adaptando el estadio a las necesidades de unas instalaciones de esta índole del s. XXI», indicó Sales.

Algunas de las últimas mejoras realizadas han ampliado el número de baños y el sistema de evacuación de asistentes, a cambio de perder algunas butacas.

Sales también recordó que «estas instalaciones fueron edificadas en el año 1987 y era necesario adaptarlas y actualizarlas. «Se trata de un tema complejo y por lo que este gobierno contrató la asistencia técnica para que especificase qué mejoras eran necesarias y así se ha hecho», añadió.

Otras mejoras en el SkyFi Castalia

En paralelo, el club sigue invirtiendo en mejoras en el estadio. Este verano, las obras de mayor calado fueron la instalación de los tornos en los accesos y la creación de una zona VIP en tribuna baja.

Desde la firma del convenio, cabe recordar que el Castellón ha completado otras actuaciones como la remodelación estructural de las gradas de preferencia, en una actuación por fases. Además, el verano posterior al ascenso, se instaló el nuevo videomarcador y, para ajustar el recinto a las exigencias de la Liga, se mejoraron otros aspectos como la megafonía y obras interiores en el estadio.

Un trabajador en el SkyFi Castalia, el pasado verano. / Toni Losas

Estas inversiones en el estadio se enmarcan en los compromisos del convenio a largo plazo firmado el año pasado con el Ayuntamiento de la capital de la Plana, y que asegura al CD Castellón el uso y la explotación del SkyFi Castalia por 50 años (desde 2024). De hecho, la esponsorización del nombre del estadio es una de las opciones a las que el club tiene derecho y que ya ha aprovechado.

Además, puede organizar otro tipo de eventos (una opción en estudio). A cambio del uso, el Castellón está obligado al pago de un canon (porcentaje sobre los ingresos por taquillas, abonos y publicidad), que revierte también en las instalaciones. Este porcentaje (al igual que la cifra máxima) depende siempre de la categoría en la que milite el primer equipo. Además, el Castellón asume el coste de los gastos de explotación (luz, agua, gas...), así como la limpieza del recinto. En el futuro, el club no descarta ampliar la capacidad del mismo.