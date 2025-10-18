La lista de altas y bajas del Castellón-Albacete

El CD Castellón y el Albacete Balompié se miden este domingo en el SkyFi Castalia tras encadenar cinco jornadas consecutivas sin perder y con el ánimo de extender sus dinámicas positivas. Los albinegros han sumado once de los últimos quince puntos y quieren hacerse fuertes en su feudo, donde solamente han podido vencer al Sporting de Gijón.

El técnico del Castellón, Pablo Hernández, que sigue como interino, cumplirá su quinto encuentro en el banquillo y recupera a Brian Cipenga y a Ousmane Camara, baja ambos en la anterior jornada por estar convocados con sus selecciones. También pueden volver a la citación Agustín Sienra y Fabrizio Brignani. Las bajas confirmadas son las de Óscar Gil y Douglas Aurélio.

Sienra pide perdón en un partido. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Con ello, la principal duda está en el centro de la defensa, aunque el buen hacer de Salva Ruiz podría tener continuidad.

¿Cómo llega el rival?

La escuadra manchega acude a esta cita tras cinco jornadas sin perder, pero habiendo empatado a cero en León y en su casa, ante el Ceuta, la semana anterior, lo que ha generado la necesidad de lograr goles para aproximarse a los triunfos.

Alberto González, preparador malagueño, recupera para esta cita al mediapunta Puertas tras cumplir un partido de sanción, pero pierde al centrocampista Riki, después de haber recibido un golpe en el gemelo en el último encuentro que le hará ser baja.

Los delanteros Higinio y Víctor Valverde serán dudas hasta última hora después de haber entrenado a un menor ritmo esta semana por sendas molestias que ya les impidieron jugar ante ella Ceuta en el Carlos Belmonte.

Alineaciones probables:

Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Alberto Jiménez; Salva Ruiz; Barri, Ronaldo; Mamah, Cipenga, Calatrava y Jakobsen.

Albacete: Lizoain, Gámez, Vallejo, Pepe Sánchez, Neva, Agus Medina, Javi Villar, Ale Meléndez, Morci, Lazo y Puertas.

Árbitro: por anunciar.

Estadio: SkyFi Castalia.

Hora: 16:15.