El CD Castellón homenajeará al Pibe tras 21 años en megafonía

El Castellón-Albacete del domingo (16.15 horas) tendrá un matiz especial. Habrá cambio de ciclo en la cabina de megafonía del SkyFi Castalia. La semana pasada, el club albinegro anunció el fin de una etapa con la salida de Héctor Escrig, el Pibe, la voz de los orelluts durante los últimos 21 años.

Por tal motivo, el club castellonense realizará un homenaje al Pibe en la cita dominical en el SkyFi Castalia.

Así las cosas, el popular locutor dejará paso al nuevo speaker, que debutará ante la afición. Para su elección el Castellón lanzó un casting que ha culminado en días recientes. Primero, los aspirantes debieron enviar una grabación con sus habilidades y, posteriormente, el miércoles se realizó en el SkyFi Castalia la segunda fase. Fueron seis los finalistas que, a lo largo del día, participaron en el proceso de selección. El club ya ha elegido un ganador que se estrenará en el partido contra el Albacete.

Goles desde 2004

Héctor Escrig, el Pibe, debutó en la cabina del estadio en la liguilla de ascenso de la temporada 2003/04. Desde entonces, ha anunciado alineaciones y sustituciones, ha cantado goles, ha presentado plantillas y concursos... Ha hecho prácticamente de todo, ganándose sin duda un hueco en la memoria sentimental del albinegrismo. El domingo, tal y como indicó en Mediterráneo, regresará a su asiento de socio, que conservó durante todos estos años.