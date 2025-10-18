Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia

El equipo albinegro tratará de ampliar su racha de buenos resultados ante el cuadro manchego (16.15 horas)

Directo Castellón-Albacete.

Directo Castellón-Albacete. / Mediterráneo

Castellón

El CD Castellón tiene ante sí este domingo, a partir de las 16.15 horas, una nueva oportunidad para ampliar su racha de resultados positivos. El equipo que dirige Pablo Hernández, que cumplirá una nueva semana en el banquillo del primer equipo, recibe a un siempre combativo Albacete, que también llega a la capital de la Plana con cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota aunque con peores números que los albinegros.

El técnico del conjunto 'orellut' recupera a los internacionales Cipenga y Camara, y a los lesionados Suero, Brignani y Sienra.

El choque podrá seguirse en directo, minuto a minuto, a partir de las 16.15 horas.

