Directo: Espadas en alto en el Castellón-Albacete del SkyFi Castalia

El CD Castellón tiene ante sí este domingo, a partir de las 16.15 horas, una nueva oportunidad para ampliar su racha de resultados positivos. El equipo que dirige Pablo Hernández, que cumplirá una nueva semana en el banquillo del primer equipo, recibe a un siempre combativo Albacete, que también llega a la capital de la Plana con cinco jornadas consecutivas sin conocer la derrota aunque con peores números que los albinegros.

El técnico del conjunto 'orellut' recupera a los internacionales Cipenga y Camara, y a los lesionados Suero, Brignani y Sienra.

El choque podrá seguirse en directo, minuto a minuto, a partir de las 16.15 horas.

Y, ¿cómo llega el Castellón a este nuevo duelo en el feudo albinegro? Pablo Hernández lo tiene claro. Este es su análisis en la previa del encuentro.

Todo han sido elogios durante la semana para el Castellón de Pablo Hernández, incluso el entrenador del Albacete, Alberto González, ha dicho esto del conjunto castellonense.