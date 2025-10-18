La previa | El Castellón B quiere dar la sorpresa ante el Poblense
La asignatura pendiente del filial albinegro es ganar un partido lejos de Gaetà Huguet
Este Castellón B, que lleva una buena dinámica en las últimas semanas en Segunda Federación, tiene una asignatura pendiente, que es ganar lejos de su campo. Lo intentará este domingo al mediodía (12.00 horas) contra el Poblense en el municipal de Sa Pobla. Un feudo complicado de conquistar, donde le espera uno de los clásicos del fútbol balear y que, como local, no conoce la derrota esta temporada.
El filial albinegro, segundo mejor local en Gaetà Huguet --donde ha ganado sus tres partidos--, lejos de su casa encajó derrotas frente al Atlético Baleares y Barcelona Atlètic, mientras que rozó la victoria en su visita al feudo del Valencia Mestalla, ante el que iba ganando hasta el minuto 94, pero fue cuando encajó el 3-3. Se verá si este domingo es el día adecuado para arrancar los tres puntos lejos de la capital de la Plana.
Altas y bajas
El Castellón B mantiene las bajas de los lesionados Marcos Montero y Yeray Izquierdo, más el central David Sellés, que podría ir citado con el primer equipo. Apunta a regresar el delantero valenciano Miguelón Ferrer. Enfrente, su rival, contará con todos sus efectivos para intentar echarle mano al conjunto castellonense.
Posible once del Castellón B: Sergi Torner; Willmann, Charbel, Ludo Zom, Álex Alcira; Carlos Segura, Gabarri, Guillem Terma, Josep Díaz; Miguelón y Nico Font.
