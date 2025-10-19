El uno a uno del Castellón-Albacete | Vota al mejor
Los albinegros encajaron la primera derrota en la era Pablo Hernández en un partido marcado por la polémica arbitral (0-1)
Matthys
|7| Evitó tres goles con grandes paradas y dio el pase más bonito de la tarde, que casi acaba en gol.
Mellot
|6| Erró la entrega que originó el 0-1 y luego se fue entonando, de menos a más. Coberturas cruciales a campo abierto.
Alberto Jiménez
|6| Bien hasta la roja. Se equivocó abriendo la rendija al VAR, en la acción con Higinio. Se perderá al menos un partido.
Salva Ruiz
|5| Sufrió antes las arrancadas de Escriche, que buscó la espalda de Lucas Alcázar. Sustituido tras la roja a Pompeu.
Lucas Alcázar
|6| Mezcló bien con Cipenga cuando ambos coincidieron en la banda. Le costó cerrar su parcela en la tarea defensiva.
Ronaldo Pompeu
|6| Tapado de inicio, fue creciendo después. Lanzó una falta a la madera. Vio dos tarjetas que quizá pudo evitar.
Marco Doué
|6| Ayudó con un par de robos en campo contrario, pero estuvo poco fino. No encontró su espacio. Relevado tras la roja.
Cipenga
|7| Produce mucho. Sirvió dos caramelos a Jakobsen y mereció el gol dos veces: una fue al poste y la otra, paradón.
Cala
|6| Cayó a los costados para buscar huecos, muy vigilado. Rozó el 1-1 con un tirazo que sacó Lizoain. Agotado al final.
Mamah
|5| Trabajó su parcela, pero el partido fue por una senda que no le convenía a nivel personal. Sacrificado al descanso.
Jakobsen
|6| Tuvo dos remates francos (uno lo sacó el meta y el otro, fuera). En algunos lances, parece que no está al 100%.
También jugaron
De Nipoti | 6 |. ‘Té cosetes’. Partió desde la derecha y se asoció bien con Cala.
Barri | 6 |. Trató de ordenar y equilibrar con el equipo volcado.
Camara | 5 |. Superado. No consiguió imponerse a los centrales del Alba.
Suero | 5 |. Poco impacto. Sus primeros minutos desde el cambio de entrenador.
Tincho | 5 |. Veloz atrás. Cubrió la banda izquierda, pero le buscaron poco en ataque.
