Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El uno a uno del Castellón-Albacete | Vota al mejor

Los albinegros encajaron la primera derrota en la era Pablo Hernández en un partido marcado por la polémica arbitral (0-1)

El italiano De Nipoti jugó la segunda parte del Castellón-Albacete.

El italiano De Nipoti jugó la segunda parte del Castellón-Albacete. / ERIK PRADAS

Enrique Ballester

Enrique Ballester

Castellón

Matthys

|7| Evitó tres goles con grandes paradas y dio el pase más bonito de la tarde, que casi acaba en gol.

Mellot

|6| Erró la entrega que originó el 0-1 y luego se fue entonando, de menos a más. Coberturas cruciales a campo abierto.

Alberto Jiménez

|6| Bien hasta la roja. Se equivocó abriendo la rendija al VAR, en la acción con Higinio. Se perderá al menos un partido.

Salva Ruiz

|5| Sufrió antes las arrancadas de Escriche, que buscó la espalda de Lucas Alcázar. Sustituido tras la roja a Pompeu.

Lucas Alcázar

|6| Mezcló bien con Cipenga cuando ambos coincidieron en la banda. Le costó cerrar su parcela en la tarea defensiva.

Ronaldo Pompeu

|6| Tapado de inicio, fue creciendo después. Lanzó una falta a la madera. Vio dos tarjetas que quizá pudo evitar.

Marco Doué

|6| Ayudó con un par de robos en campo contrario, pero estuvo poco fino. No encontró su espacio. Relevado tras la roja.

Cipenga

|7| Produce mucho. Sirvió dos caramelos a Jakobsen y mereció el gol dos veces: una fue al poste y la otra, paradón.

Cala

|6| Cayó a los costados para buscar huecos, muy vigilado. Rozó el 1-1 con un tirazo que sacó Lizoain. Agotado al final.

Mamah

|5| Trabajó su parcela, pero el partido fue por una senda que no le convenía a nivel personal. Sacrificado al descanso.

Jakobsen

|6| Tuvo dos remates francos (uno lo sacó el meta y el otro, fuera). En algunos lances, parece que no está al 100%.

También jugaron

De Nipoti | 6 |. ‘Té cosetes’. Partió desde la derecha y se asoció bien con Cala.

Barri | 6 |. Trató de ordenar y equilibrar con el equipo volcado.

Camara | 5 |. Superado. No consiguió imponerse a los centrales del Alba.

Suero | 5 |. Poco impacto. Sus primeros minutos desde el cambio de entrenador.

Noticias relacionadas y más

Tincho | 5 |. Veloz atrás. Cubrió la banda izquierda, pero le buscaron poco en ataque.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents