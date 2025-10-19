El Castellón B aprieta al final y merece más ante el Poblense (3-2)

Con el Poblense encerrado en su campo y la grada del Municipal de Sa Pobla pidiendo la hora. Así acabó el partido para un Castellón B que mereció el empate ante un Poblense que en la segunda parte vivió de la renta que adquirió en el primer tiempo (3-1). La segunda parte fue para el filial albinegro que puso el 3-2 y por dos veces acarició el empate. Una lástima.

En un abrir y cerrar de ojos el partido se le puso muy cuesta arriba al equipo de la capital de la Plana. En el minuto 19 el 2-0 lo complicaba todo teniendo en cuenta que el Poblense era el equipo menos batido de la categoría con dos goles en contra en seis partidos. En el minuto 7 anoto Toni Penyafort tras un centro desde la derecha, en el 19’ Andrés García cabeceó a la red un centro desde la izquierda.

Willmann jugó los 65 primeros minutos en el campo del Poblense. / UD Poblense

Reaccionó el Castellón B. Con 2-0 dio un paso adelante. Nico Font puso el 2-1 en el minuto 28 y a partir de ahí llegaron los mejores minutos de un filial con las líneas muy adelantadas. Y así, en una recuperación local y en una contra, repitió Andrés García para poner el 3-1 a la media hora de juego. Con ese marcador y cinco minutos de añadido se llegó al descanso.

Segunda parte

Con los mismos protagonistas y con un Castellón B que llevó la iniciativa arrancó la segunda parte. El cuarto gol local fue anulado por claro fuera de juego. El gol que marcó Josep Díaz en el minuto 81, a pase de Hugo Goñi, metió de lleno al filial en el partido. Luego llegó la polémica en la prolongación, con un remate que golpeó en el árbitro dentro del área y el árbitro no decretó balón para los castellonenses.

La próxima cita para el conjunto albinegro de Carles Salvador e Ian Molina será el próximo sábado, día 1 de noviembre, contra el Terrassa en las instalaciones de Gaetà Huguet, a las 16.00 horas.

Ficha técnica:

-3- Poblense: Sabater (Cruz, min. 41); Marc García, Joan Payeras, Onofre; Martí Payeras; Prohens, Fullana, Gori (Joan Salvá, min. 76), Aitor Pons; Penyafort (Soler, min. 76) y Andrés.

-2- Castellón B: Valverde; Charbel, Gabarri, Alcira; Nico Font (Goñi, min. 74); Willmann (Zaeck, min. 65), Terma (Josep, min. 74), Arapio (Dennis, min. 56), Jorge Domingo; Carlos Segura y Miguelón (Gisbert, min. 56).

Goles: 1-0. Min. 7: Penyafort. 2-0. Min. 19: Andrés García. 2-1. Min. 28: Nico Font. 3-1. Min. 30: Andrés García. 3-2. Min. 82: Josep Díaz.

Árbitro: Abraham Belloso Rodrigo (Tenerife). Amonestó al visitante Chardel y Gabarri.

Campo: Municipal Sa Pobla.

Entrada: 900 espectadores.