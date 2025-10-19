Pablo Hernández, contundente con el arbitraje: "El colegiado ha entrado en el juego del Albacete"

La primera derrota de la era Pablo Hernández llegó acompañada de una sensación de impotencia. El CD Castellón cayó ante el Albacete (0-1) en un partido en el que todo pareció ir en contra: un gol tempranero, dos expulsiones, dos disparos a la madera y un arbitraje que desquició al banquillo local. Tras el encuentro, el técnico albinegro compareció ante los medios con un tono sereno, pero dejando claro su malestar con el criterio arbitral y, sobre todo, con el uso del VAR.

Su visión del arbitraje

“Lo que más me extraña del penalti no es que lo pite o no, porque a lo mejor no lo ve, pero no entiendo lo del VAR, que llamen a veces sí o no. Es una jugada clara que tiene que revisar. Han decidido que no es revisable. Además, han habido acciones puntuales, como algunas tarjetas incomprensibles. No podemos controlar eso, aunque tampoco podemos poner el foco solo en el arbitraje”, apuntó Hernández, que confesó sus palabras con el treniclla al término del encuentro: "Lo único que le he dicho es que ha entrado en el juego del Albacete y ha permitido que jugaran a lo que ellos querían".

El técnico defendió a su plantilla, visiblemente afectada tras la derrota: “La plantilla está jodida. Queríamos seguir sumando de tres en casa. Nada que achacar a los jugadores, se han dejado todo en el campo. Con uno menos durante muchos minutos seguimos teniendo el balón y jugando en campo contrario. Es verdad que ellos han tenido contras que podían sentenciar, pero hemos arriesgado para empatar”.

Kenneth Mamah, titular en todos los encuentros con Pablo Hernández / Eric Pradas

Pablo Hernández reconoció que su equipo no tuvo la claridad habitual con la pelota, aunque destacó la insistencia ofensiva: “Hoy con balón no hemos estado tan finos como otros días, nos ha costado encontrar hombres libres, pero hemos tenido muchas llegadas, creo que unas 22. Con uno menos el equipo se expone más, pero seguimos intentándolo. Lo hemos buscado hasta el final y no ha entrado”.

Sobre las decisiones tácticas, explicó que la entrada de Doué respondía al tipo de partido que esperaba: “Sabíamos que el Albacete hace muchas transiciones y pensábamos que un jugador físico nos vendría bien para ese ida y vuelta”. También detalló su apuesta ofensiva tras la expulsión: “Con uno menos decidí poner línea de tres para tener un hombre más arriba. Había que asumir riesgos. Soy de los que piensan que da igual perder 0-1 que 0-2”.

Falta de gol de sus delanteros

El preparador castellonense quiso respaldar a sus atacantes, pese a la falta de acierto: “Camara está trabajando muy bien, aunque no tenga suerte cara a gol. Jakobsen también lo está haciendo bien, pero ha tenido dos ocasiones que se marcharon fuera. Los delanteros dependen del gol, y cuando les entren, la confianza subirá”.

El colegiado del Castellón-Albacete, Alonso de Ena, muestra una amarilla. / Erik Pradas

También dejó una reflexión sobre la expulsión de Alberto y el papel del VAR: “Si el árbitro la ve en directo y considera amarilla, no entiendo que le llamen para cambiar la decisión. Al final le he dicho que ha entrado en el juego del Albacete, porque ha permitido que se jugara a lo que ellos querían”.

Por último, restó importancia al estado físico de Cipenga, uno de los más activos del encuentro: “Ha acabado cargado de los gemelos, pero son solo sobrecargas. Son semanas atípicas, de mucho esfuerzo acumulado”.

Pablo Hernández cerró su comparecencia mirando al futuro: “Llevamos dos partidos sin marcar, pero hemos generado ocho ocasiones claras. Me preocuparía más si no las tuviéramos. Hay que seguir trabajando y pensar ya en el Almería”.