La previa | El Castellón y el Albacete miden sus rachas en el SkyFi Castalia

A por más. Esa es la mentalidad con la que regresa el CD Castellón al SkyFi Castalia para enfrentarse a un viejo conocido como es el Albacete, conjunto manchego que siempre que ha visitado la capital de la Plana ha estado acompañado por muchos seguidores y que en esta ocasión no será menos. Pero la escuadra castellonense juega en casa, en el SkyFi Castalia (16.15 horas), y quiere que eso se note, sobre todo ahora que el equipo está con la flecha hacia arriba desde que Pablo Hernández llegara al banquillo procedente del filial.

Son cinco jornadas las que acumula el plantel orellut sin conocer la derrota, mismas jornadas que las que lleva sin perder el Albacete, por lo que las espadas estarán en alto. Habrá que esperar a ver qué propuesta presenta el técnico del equipo manchego, Alberto González, sobre el verde del feudo de la Avenida Benicàssim porque la del conjunto albinegro ya se sabe que será la de ir a por todas desde que el colegiado decrete el inicio del choque. Esa era la mentalidad con Johan Plat y es la misma que mantiene Pablo Hernández. Habrá que trabajar para tener el balón y saber manejar los tiempos porque habrá momento de acosar al rival y otros de tener que apretar los dientes para evitar ser sorprendidos.

Los albinegros se han preparado bien esta semana para este exigente encuentro. / CD Castellón

En la última comparecencia en casa se logró la primera (gran) victoria como local para el Castellón tras dar buena cuenta del Sporting de Gijón (3-1). Y curiosamente el Albacete sólo suma un triunfo lejos del Carlos Belmonte y fue en El Molinón frente al mismo rival pero por un sorprendente 3-4. Vaya final tuvo ese duelo: del 3-0 en los últimos minutos se pasó al 3-4 en lo que fue la gran remontada de la temporada en Segunda.

Las novedades

Si en el último partido jugado en Ipurua frente al Eibar el Castellón tuvo hasta siete bajas, cinco por lesión y dos por el virus FIFA, para esta cita se van a recuperar a cinco jugadores: regresan los extremos Ousmane Camara y Brian Cipenga tras sus compromisos internacionales, así como los lesionados Israel Suero, Fabrizio Brignani y Agustín Sienra. Por el contrario, quedan en el dique seco tanto Óscar Gil como Douglas Aurélio, en plena recuperación.

En el conjunto manchego el viernes se conoció una baja muy importante, la del capitán Riki, que recibió un golpe ante el Ceuta y no se ha recuperado. También apunta a no llegar a tiempo Víctor Valverde, pero sí se recupera a Antonio Puertas, cumplida la sanción, y a Higinio Marín, tras superar una lesión.

Mabil, en una acción en un entrenamineto de esta semana en la Ciudad Deportiva. / CD Castellón

El rival

El equipo de Alberto González, que llega a la capital de la Plana sin Víctor Valverde con molestias, es el que menos faltas ha realizado en Segunda División en lo que va de campeonato y uno de los que menos tarjetas amarillas ha recibido. Por una parte, lleva 97 faltas cometidas, con una media de algo más de 10 por encuentro, lo que le hace ser el equipo más limpio de toda la categoría.

A todo ello, este CD Castellón-Albacete Balompié medirá a dos de las plantillas de la categoría cuya media de edad es más alta. En el caso de los albaceteños es la más ‘vieja’ con una media de 29,2 años; la castellonense es la cuarta más ‘veterana’ con una media de 28,3, tras la del Huesca y la del Ceuta.