La intrahistoria del Castellón-Albacete | El árbitro roba el protagonismo al Pibe

Nueva era en la megafonía del SkyFi Castalia. Después de 21 años de servicio, Héctor Escrig el Pibe dejó de ejercer como locutor en la cabina del estadio. Como gesto de agradecimiento, el CD Castellón impulsó ayer un homenaje que contó con el apoyo del la afición.

En los prolegómenos del encuentro, Héctor Escrig salió al terreno de juego y recibió una camiseta enmarcada, al tiempo que la grada le brindaba una gran ovación. La entrega del obsequio la realizó Fernando Puig, quien durante una década acompañó al Pibe en la cabina del estadio, encargándose, hasta hace unas semanas, de la operativa del videomarcador.

El Pibe, que comenzó su labor en 2004, se ha ganado un hueco en la memoria colectiva del albinegrismo. Para el día de ayer, el elegido para ejercer de speaker fue Óscar Monfort, tras el proceso de selección de la pasada semana.

El Pibe, emocionado durante el homenaje. / Erik Pradas

Gran ambiente

El domingo por la tarde no falla: gran ambiente de fútbol en el SkyFi Castalia. En esta ocasión, a la mayoritaria presencia de aficionados locales se unió la llegada de unos 700 seguidores del Albacete. La mayoría se ubicó en la zona reservada para la afición visitante, en la Preferencia Alta.

Algunos se dejaron notar en la previa, de la mano de la Fedpecas, con quienes mantienen desde hace tiempo una bonita relación.

En clave albinegra, el Fondo 1922 impulsó en la previa un nuevo corteo, tras citar a los seguidores en la rotonda de la afición.

Caras conocidas

En la zona del palco, la concejala Maica Hurtado encabezó la representación institucional. El presidente del club, Haralabos Voulgaris, tampoco faltó. En el organigrama visitante destaca Juan Antonio Zamora. Quien fuera defensa del Castellón durante cinco temporadas en Segunda (2005-10) trabaja ahora en el área deportiva del Albacete. Curiosamente, vistiendo de albinegro, marcó un gol muy importante para la permanencia en 2006, en el campo del Alba.

El presidente Voulgaris saluda a su llegada al palco, en los instantes previos al inicio del encuentro. / ERIK PRADAS

En las filas del club manchego milita un jugador con pasado albinegro: Dani Escriche. El atacante de Burriana, de 27 años, se marchó en edad juvenil al Lugo y posteriormente ha hecho carrera en Huesca, Elche, Cartagena y en varias etapas en el Albacete.

Próximo partido

El Castellón ya piensa en la próxima jornada. Los albinegros visitarán a la UD Almería el domingo a las 18.30 horas, donde acudirán sin los expulsados ayer, Alberto Jiménez y Ronaldo Pompeu.

Ambos fueron víctimas del equipo arbitral. Eso sí, las expulsiones no fueron lo peor. La queja de los albinegros se centra en un doble penalti tras un saque de esquina, primero por falta a Alcázar y luego por mano. Además de esta acción flagrante, el arbitraje desesperó a los orelluts de manera sutil durante todo el partido. Permitió las constantes pérdidas de tiempo del Albacete e incluso las propició, cortando un ataque claro del Castellón por un supuesto golpe en la cabeza de un jugador visitante, que rápidamente se recuperó. No había cortado, por el mismo motivo, la contra anterior del Alba, que encontró un aliado perfecto.

