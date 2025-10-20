¿Qué es lo que va hacer el Castellón tras la expulsión de Alberto frente al Albacete?
Los albinegros tratan de minimizar los daños causados por Alonso de Ena Wolf, el árbitro del partido frente al Albacete
El CD Castellón presentará alegaciones por la expulsión de Alberto Jiménez que, sumada a la de Ronaldo Pompeu un rato antes (por acumulación), dejó a los albinegros con nueve. Una acción en la que, a su vez, también fue expulsado el visitante Higinio Marín.
Malos precedentes
Era la primera vez que el maño dirigía a los albinegros en Segunda División, ahora LaLiga Hypermotion, pero la cuarta en la historia. Solo ganó la primera con él (aún en Segunda B: un 3-2 al Gimnàstic en Castalia, en la 2019/2020); más dos en Primera Federación: 2-0 en la visita al Llagostera-Costa Brava en febrero del 2022; y un 1-1 ante el Real Unión en Irún, en enero del 2023.
El balance, en estas cuatro citas: 30 amarillas y cinco rojas en total (cuatro de ellas, a futbolistas orelluts).
En el siguiente enlace, esos cuatro encuentros mencionados.
El acta
Según el acta, echa al defensa albinegro por «agarrar a un adversario con la mano en la espalda con uso de fuerza excesiva, no estando el balón en juego». Un relato duro que para nada concuerda con lo que sucedió y que, además, podría ocasionarle un castigo mayor que perderse la visita a Almería del domingo que viene (18.30 horas). Mientras, el motivo de la roja al atacante del cuadro manchego fue: «golpear con el brazo a un adversario con uso de fuerza excesiva, no estando el balón en juego».
Para conocer el acta en profundidad, pincha en el siguiente enlace de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
Llueve sobre mojado
El paso de las horas no ha sacado a la entidad de su estupor.
Como la pasada temporada, el Castellón-Albacete ha sido altamente perjudicial para los intereses orelluts, que encima ve cómo, de entrada, pierde a dos titularísimos para el próximo compromiso, debido a la expulsión, por acumulación, de Ronaldo Pompeu.
