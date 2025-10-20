Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: La falta de puntería y el arbitraje condenan al CD Castellón a una injusta derrota
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
ChatGPT Plus
La falta de puntería y un arbitraje muy discutido condenaron al CD Castellón a una derrota tan dolorosa como injusta. En el podcast de Mediterráneo, ‘Conexión Orellut’, desmenuzamos todos los detalles de la primera caída de La Era Pablo Hernández:
Participan José Luis Gual, Dragan Punisic, Luis Pastor y Raúl Tena, con el respaldo del análisis del Big Data a cargo de David Jorques, que pone números y contexto a un partido que dejó más preguntas que respuestas.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
- El elogio de la selección española a la afición de Castellón: 'Quiero darles las gracias
- Pablo Hernández, tras la Cultural-Castellón: 'Son tres puntos importantes, pero...
- Directo Leganés-Castellón: El Castellón busca el invicto con Pablo Hernández
- Castellón: Pablo Hernández, tras la victoria en Leganés: 'Nos da...
- El CD Castellón estudia soluciones para minimizar las molestias por la U televisiva
- Directo: Cultural Leonesa-Castellón
- Terremoto en los banquillos de Segunda: el Castellón 'fulmina' a Raúl Llona
- Otra semana para Pablo Hernández: dirigirá al Castellón contra el Sporting en el SkyFi Castalia