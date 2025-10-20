Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conexión Orellut: La falta de puntería y el arbitraje condenan al CD Castellón a una injusta derrota

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

nuevo episodio del podcast "Conexión Orellut". / Mediterráneo

José Luis Gual

La falta de puntería y un arbitraje muy discutido condenaron al CD Castellón a una derrota tan dolorosa como injusta. En el podcast de Mediterráneo, Conexión Orellut, desmenuzamos todos los detalles de la primera caída de La Era Pablo Hernández:

Participan José Luis Gual, Dragan Punisic, Luis Pastor y Raúl Tena, con el respaldo del análisis del Big Data a cargo de David Jorques, que pone números y contexto a un partido que dejó más preguntas que respuestas.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

