El CD Castellón suma alianzas en el Club de Empresas

El Club de Empresas del CD Castellón vivió, junto al Área Business del Albacete Balompié, una jornada especial en el SkyFi Castalia, el pasado domingo, con motivo del partido entre ambas entidades.

El encuentro se enmarca en la apuesta de ambos clubs por fortalecer las relaciones empresariales y generar nuevas sinergias en el ámbito del deporte, sirvió como punto de conexión entre las entidades y empresas colaboradoras de ambos equipos.

La jornada

Así las cosas, durante la jornada se llevaron a cabo múltiples actividades de networking, presentaciones y dinámicas de grupo, que permitieron a los asistentes intercambiar experiencias, establecer contactos profesionales y conocer de primera mano las iniciativas que se desarrollan en torno a los proyectos empresariales de los dos clubs.

Como cierre de la jornada, los participantes pudieron disfrutar del encuentro liguero desde la Bench Experience del SkyFi Castalia, un espacio que se consolida como punto de referencia para la experiencia premium y empresarial en el estadio albinegro.

Además, todos los presentes disfrutaron de una comida en el Palco VIP del SkyFi Castalia, donde, además, se llevó a cabo un intercambio de obsequios entre los representantes de ambas entidades.