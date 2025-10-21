Nuevo campo para la Ciudad Deportiva del CD Castellón

Las obras en la Ciudad Deportiva Globeenergy del CD Castellón en Borriol sigue viento en popa. Las instalaciones siguen cogiendo forma semana a semana y las mejoras son palpables con el paso de los meses. El primer equipo lleva ya tiempo entrenando allí, concretamente desde finales del pasado mes de julio, pero dentro de poco dispondrá de un nuevo campo.

Y es que el césped del segundo campo de la pradera ya está plantado y podrá ser estrenado dentro de poco, permitiendo una amplitud mayor para el cuerpo técnico y plantilla del primer equipo a la hora de llevar a cabos los entrenamientos en el día a día.

La Ciudad Deportiva del Castellón presenta, a estas alturas del otoño, una imagen muy avanzada aunque el proyecto íntegramente se finalizrá de cara al inicio de la temporada 2027/28.

Imagen de la Ciudad Deportiva del Castellón en octubre de 2025. / Mediterráneo

Las cifras

El complejo, ubicado en la Coma (Borriol), abarca una extensión de 122.000 metros cuadrados. Y, en total, serán ocho los campos que tendrá la ciudad deportiva, una vez esté finalizada la obra. Cuatro de ellos, de césped natural: a los tres campos de la pradera, que en un futuro utilizarán el primer equipo, el filial, el juvenil y el femenino, cabe añadir el Mini Estadi, donde los principales conjuntos de la academia disputarán sus encuentros.

La capacidad del Mini Estadi será de alrededor de 2.500 espectadores. Al lado se construirá el aparcamiento principal abierto al público. Entre la pradera (que tendrá en sus inmediaciones una zona de tecnificación y otra específica para porteros) y el Mini se ubicarán los otros cuatro campos, todos ellos de césped artificial, y que serán el lugar habitual de entrenamiento y competición del resto de equipos de la academia.