Almería-Castellón: el reencuentro con Chirino

Cuando el CD Castellón anunció la contratación de Daijiro Chirino, el último día de agosto del 2023, más de uno arqueó una ceja movido por la incredulidad. El defensa neerlandés era un desconocido para la afición albinegra, pero pronto se adueñó del flanco derecho de la zaga. En progresión constante, este verano se convirtió en la venta más cara del club orellut, después de que el Almería, el próximo rival de los castellonenses, acordara una operación que va más allá, variables incluidas, de los dos millones de euros.

Chirino llegó a la Plana con 21 años. Procedía del PEC Zwolle, con el que había ascendido a la máxima categoría neerlandesa bajo las órdenes de Dick Schreuder. El entonces técnico orellut introdujo al joven futbolista de manera progresiva en sus onces. Chirino aterrizó en el SkyFi Castalia con la Liga empezada, y poco a poco fue ganándose el puesto asido, en especial, a su capacidad física y a su exuberancia.

La progresión de Chirino

El chaval, contaban los veteranos del equipo, tuvo siempre una actitud modélica. Gastó un perfil bajo que le ayudó a integrarse. Con la humildad por bandera y reforzado en una excelente ética de trabajo, la progresión de Chirino en el Castellón estuvo acorde a la proyección esperada. Asumió con personalidad los riesgos que implicaban el estilo de juego para un defensa y encajó las críticas sin un solo reproche o un mal gesto, poniendo siempre el colectivo por delante.

Chirino, con el Castellón y contra el Almería, su anterior club. / ERIK PRADAS

Así, escuchando y aprendiendo, desarrolló su juego y su carrera dio un salto enorme. Chirino, que empezó a jugar a fútbol en la escuela del ASC Waterwijk, ingresó en la academia del Zwolle a los 12 años y fue escalando en la estructura del club hasta asomar en el primer equipo, donde sumó 31 partidos. Internacional en las inferiores de Países Bajos, fue citado también en su momento por la selección de Curazao, al disponer de la doble nacionalidad.

El fichaje

Para poder ficharlo, el Castellón aprovechó un momento clave. Chirino afrontaba la temporada en el PEC Zwolle con la intención de consolidarse en el equipo titular, tras el ascenso a la Eredivisie. Sin embargo, a finales de agosto ocurrió un incidente que lo cambió todo. Al parecer, Chirino llegó tarde a un partido, el entrenador lo castigó y lo aireó en público y el agente del jugador criticó la maniobra en la prensa. El Castellón, que según el medio local De Stentor ya estaba interesado en el futbolista, aceleró para llegar a un acuerdo.

La etapa albinegra

En la Plana compitió durante dos temporadas. Alguna vez lo hizo como carrilero, pero casi siempre como central en línea de tres defensas o como lateral en linea de cuatro. En la primera campaña fue pieza importante en el ascenso a Segunda, con 39 partidos oficiales. En la siguiente, y última, tuvo un impacto inmediato en la nueva categoría, con 40 encuentros en otra temporada notable.

En el pasado verano, Chirino fue a sus 23 años uno de los futbolistas del Castellón con más mercado. Por él se interesaron varios clubs foráneos, pero finalmente fue el Almería quien venció la puja. En el cuadro andaluz empezó este curso en el banquillo, pero ya se ha convertido en la primera opción para el lateral derecho. Suma ocho partidos y encadena cinco titularidades. Recientemente se viralizó un golazo que marcó al Real Zaragoza.

El domingo en Almería, Daijiro Chirino Florencio se reencontrará con muchos excompañeros. Eso sí, ya no queda ninguno del Castellón de los holandeses.