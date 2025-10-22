El Castellón amplía su colaboración con Kosner para la temporada 2025/26
La firma se renueva por segundo año consecutivo
El CD Castellón sigue renovando sus alianzas con distintas empresas y este miércoles ha anunciado su compromiso con Kosner para la temporada 2025/26, empresa de climatización que suele patrocinar los cambios en los partidos que se disputan en el SkyFi Castalia.
"Kosner y el CD Castellón han renovado su acuerdo de colaboración por segunda temporada consecutiva, consolidando así una relación basada en la confianza, la profesionalidad y los valores compartidos entre ambas entidades. La marca de climatización, especializada en el desarrollo de soluciones eficientes e innovadoras, continuará siendo patrocinador oficial del club albinegro durante la temporada 2025/26 en la Liga Hypermotion", explican en un comunicado.
El acuerdo incluye la presencia del logotipo de Kosner "en las camisetas de entrenamiento del primer equipo", así como visibilidad destacada en el SkyFi Castalia y en diversos soportes del club a lo largo de la campaña.
Dos puntos de venta en la provincia
"Con más de 25 años de experiencia, Kosner se ha consolidado como una de las marcas de referencia en el sector de la climatización, gracias a su firme apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia energética. Su compromiso con el medio ambiente se refleja en el desarrollo de soluciones basadas en energías renovables, como la aerotermia, una tecnología que utiliza el aire como fuente de energía limpia y eficiente. Los productos de Kosner se distribuyen de forma exclusiva a través del Grupo Saltoki, que cuenta con más de 80 puntos de venta en toda España, incluidos dos en la provincia de Castellón: uno en la capital y otro en Benicarló", apostillan.
Con la renovación de esta colaboración, Kosner reafirma su vinculación con el deporte y con el CD Castellón, compartiendo valores fundamentales como el trabajo en equipo, la profesionalidad y la cultura del esfuerzo.
