Conoce la sanción a Alberto tras su expulsión en el Castellón-Albacete

El Comité de Disciplina de la RFEF ha dado a conocer este miércoles sus decisiones tras valorar lo acontecido en los partidos de la jornada 10 en Segunda División. En el CD Castellón se estaba pendiente de lo que sucedería con Alberto Jiménez tras la expulsión sufrida ante el Albacete en el choque del pasado domingo en el SkyFi Castalia y también de la sanción a Ronaldo Pompeu.

En el caso del futbolista brasileño, uno de los pesos pesados del vestuario albinegro, se ha cumplido lo esperado y se perderá el choque del próximo domingo contra el Almería en tierras almerienses al ver doble amarilla y ser expulsado, pero sobre Alberto había disparidad de criterios ya que el club alegó a la RFEF con el fin de remitir el posible castigo.

Alberto Jiménez, en el Castellón-Albacete antes de ser expulsado. / Erik Pradas

La resolución

Sin embargo, el Comité de Disciplina no ha considerado suficientes los argumentos presentados por el conjunto albinegro y el central del conjunto orellut se perderá dos partidos, es decir, el compromiso de esta jornada contra el Almería y el de la próxima semana en tierras castellonenses contra el Málaga (domingo 2 de noviembre a las 18.30 horas).

"-Este Comité entiende que las alegaciones del club no pueden prosperar. De la descripción contenida en el acta arbitral y de las imágenes aportadas no se desprende error material manifiesto que justifique la alteración de los hechos reflejados. El árbitro consignó que el jugador expulsado agarró a un adversario con la mano en la espalda con uso de fuerza excesiva, no estando el balón en juego. En tales circunstancias, no corresponde a este órgano sustituir la valoración del árbitro respecto de la fuerza empleada o la gravedad de la acción, pues se trata de apreciaciones técnicas vinculadas a la inmediatez y percepción directa de los hechos", justifican a los errores de forma que se alegaron, así como las imágenes pertinentes.

De este modo, y sin haber obtenido perdón alguno por parte de la RFEF, el Castellón pierde de cara al importante encuentro del domingo contra el Almería a dos de sus hombres fuertes. La baja de Alberto, capitán en la zaga albinegra, deberá ser suplida o bien por Agustín Sienra o por Fabrizio Brignani, ambos recuperados ya de sus respectivas dolencias musculares, mientras que el caso de Ronaldo Pompeu también deja varias alternativas a Pablo Hernández, que seguirá una semana más al frente del primer equipo.

Salva Ruiz, junto a Ronaldo Pompeu, antes del Castellón-Sporting en el SkyFi Castalia. / ERIK PRADAS PUIG

Antes de que el centrocampista brasileño se hiciera hueco en el once titular, su posición había sido cubierta por Diego Barri, quien podría regresar a la titularidad ante el Almería.