El 9-3 que alerta al Almería ante la visita del Castellón

En el Almería saben de buena tinta de lo que es capaz el Castellón. Los andaluces, que reciben a los castellonenses este domingo en el Almería Stadium (18.30 horas), fueron uno de los rivales que más sufrió el curso pasado a los orelluts en los dos enfrentamientos que protagonizaron en LaLiga 2024/25 y así lo evidencia el 9-3 total que se dio entre los dos choques.

La primera goleada llegó pronto, en la jornada 5, en la que el Castellón dio la sorpresa ante los almerienses, con una de las plantillas más potentes de la categoría, por 2-5, con goles de Raúl Sánchez (min. 42), Van den Belt (min. 62), De Miguel (mins. 69 y 82) y Suero (min. 75).

Estadísticas rotas

Hacía 35 años que el conjunto albinegro no marcaba cinco goles fuera de casa y fue en aquel en tierras andaluzas donde se rompió aquella estadística.

Galería de imágenes: Caluroso recibimiento de la afición al Castellón frente al Almería /

Se pensaba que el partido de la segunda vuelta de la competición doméstica sería diferente, pero de nuevo el Castellón fue una apisonadora sobre los almerienses y les endosó una nueva goleada, esta vez en el SkyFi Castalia en la jornada 36, a mediados del pasado mes de abril. Arropado y llevado en volandas por sus aficionados, el equipo que por entonces ya dirigía Johan Plat (Dick Schreuder había sido despedido a finales de enero) sumó tres puntos de oro gracias a los goles de Moyita (min. 30), Camara (min. 66) y un doblete de Suero, culminando el 4-1 final en los minutos 71 y 82.