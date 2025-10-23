CD Castellón | Los años 'salvajes' del Huracán Tabares: "Yo entraba al campo y me olvidaba del mundo"

Uno de los jugadores más carismáticos de la era moderna del CD Castellón, José Carlos Huracán Tabares, ha sido entrevistado en el tercer episodio de PPOdcast, el espacio de contenido propio que realiza, de la mano de Micrea Film Projects, el club orellut. En él, Tabares conversa con Marc Guidotti y Kiko Felguera sobre su trayectoria en el fútbol y su lado más personal.

Este es un resumen de sus intervenciones.

Los orígenes

"Jugar al fútbol siempre ha sido el sueño. En un momento pensé que no iba a llegar. Tenía 19 años, todavía estaba en mi casa y jugando con mis amigos. Tuve la suerte de poder clasificar en un torneo de mi barrio y jugar un provincial. Ahí me vieron ojeadores y un entrenador que me quería en un equipo que sería el equivalente a Segunda B o Tercera, el Unión La Paz".

"Todo fue a base de esfuerzo. Yo no tenía escuela, no tenía academia. Me encantaba tanto el fútbol que miraba mucho fútbol y aprendía de los de los grandes por la tele. Me costó, sí, porque claro, a llegar un equipo ya semiprofesional, los entrenamientos son otros y cuesta adaptarte, pero tenía las ganas y el hambre de triunfar. Lo que veían de mí era eso, de las ganas que tenía y de la fuerza que que metían en los entrenamientos".

"Ahora tengo dos hijos, siempre les digo que hay que luchar por lo que uno quiere ser en la vida. Sea futbolista, sea maestro, sea lo que sea, hay que luchar. Nadie te regala nada. Entonces, al final yo tenía una meta que era seguir creciendo como futbolista, como persona. Mi sueño era siempre jugar al fútbol".

"Mis padres siempre me apoyaron en todo. La economía en Argentina no era tan suficiente. Entonces con mi padre íbamos a todos lados, mi padre se iba conmigo en el autobús y me acompañaba todos los partidos antes de ser profesional. Mi padre siempre me ha ayudado en todo, en todo. La familia es fundamental cuando comienzas a jugar. Es lo que trato de hacer con mis hijos, más que nada apoyarlos y decirles, advertirles uno que ya ha vivido el fútbol, advertir lo que va a venir para que ellos estén más fuertes".

La Primera Argentina y la llegada al CD Castellón

"Al final yo estuve seis meses no más en Primera División argentina porque ya estaba gente del Castellón mirándome, queriendo que viniera. Me quedó esa espina en Argentina de seguir unos años más en Primera. Porque en seis meses creo que no te alcanza a adaptarte en una Liga así. Pero bueno, al final vine a Castellón y también contento".

"Estaba en Arsenal, en Navidad. Me iba de vacaciones a mi tierra, Entre Ríos, a cinco horas de Buenos Aires. Me llama mi representante que había gente de Castellón en Buenos Aires, que tenía que volver, que había una posibilidad para venir a Castellón y me puse a buscar en el mapa. Digo, ¿dónde estaba Castellón? Eh, mar. Mar, se acerca al mar. Bueno, yo nunca estuve en el mar, en el sur, pero tampoco. Y nada, miré y a los dos o tres días volví a Buenos Aires y me reuní con gente de Castellón que habían ido a verme y mi representante".

"Llego acá a Castellón, me acuerdo que llovía mucho en diciembre, enero creo que fue. El mercado de invierno. Yo llego acá a Castellón y ese día llovía mucho y llegué al hotel que está en la estación de tren. La verdad, casi agarro la maleta y me vuelvo. Luego empecé a entrenar y vi que ya los compañeros... buena onda, todo".

Gol de Tabares al Xerez, en febrero del 2006. / Archivo Mediterráneo / P. B.

"El fútbol era más rápido que en Argentina, el balón iba más rápido, los campos... a eso también tenía que acostumbrarme, a lo que es el control del balón y todo eso, pero bueno, como te dije siempre le metía gana y fuerza por aprender y estar al 100% para el entrenador".

"Al final te adaptas. Castellón creo que me gustó de un principio por la tranquilidad, la gente me quiere un montón y siempre he agradecido, siempre lo digo, siempre he agradecido a la gente, siempre me ha apoyado en las malas y en las buenas y eso es importante. Siempre muy agradecido".

La primera temporada

"Cuando llegué estábamos en una situación bastante jodida, pero había un grupo de muy buenas buenas personas que ayudó a salvarnos. Aún ahora tenemos contacto con la gente, hablamos y ese año era eso, tener un buen grupo y en el campo dejarlo todo, lo que hacíamos cuando jugábamos de visitante, que teníamos que ganar partidos como en Elche, Albacete... fueron partidos decisivos como el propio Madrid con el Castilla... Fue el grupo que teníamos de gente humana, muy buena, muy buenas personas y trabajadores. Teníamos que sacar eso adelante".

"Me gustó mucho empezar a jugar... el campo, el ambiente... Entonces uno lucha por quedarse y al final me salió bien y pude hacer goles importantes para que el club se quedara un año más en Segunda División".

La celebración en la fuente

"Nosotros estábamos escuchando el partido en el Rockelin. Pues ahí estábamos con Zamora y creo que Mario Rosas, me parece que también estaba, pues estábamos ahí escuchando y cuando festejamos dice, 'vamos a la fuente que está la gente llegando ahí'. Y fuimos".

Tabares y Zamora celebrando con la afición la permanencia en la fuente de Castalia. / Archivo Mediterráneo / J. M.

La conexión con Natalio

"Ese año disfruté mucho con él. Cuando llegó era joven, quería crecer y tenía todas las condiciones. Mi juego era siempre aguantar o la peinada y lo hablábamos siempre antes: 'tú ves, tú ves a todas que como sea el balón va a pasar y te vas a quedar mano a mano con el portero'. Ese año fue buenísimo. Él no sé cuántos goles metió".

La fuerza del Huracán

"Yo siempre he sido... yo entraba al campo y me olvidaba del mundo. Por más problema que tuviera fuera o lo que sea, siempre he sido un futbolista que entraba al campo y me olvidaba de todo. Me encantaba tanto el fútbol y me gustaba ganar y yo tenía esa fuerza de voluntad de que iba todos esos balones e intentaba luchar y luchaba. Creo que la gente lo veía y lo agradece. A veces un balón que parecía que se iba fuera y llegaba yo y la gente solo levantaba".

El futuro del Castellón

"Siempre lo miro y quiero que le vaya bien, más que nada te lo digo por la gente. Yo creo que veré al Castellón en Primera División. Quiero venir con mi hijo a ver un partido de Primera división. Yo creo que sí. Se empieza haciendo las cosas como tocan".

La vida en la provincia

"Siempre tenía la pensamiento de volver a mi país, pero encontré la mujer que me dijo que aquí tenía que hacer mi vida. No me arrepiento de nada. Estoy muy contento acá, soy muy feliz acá. Me gusta esta ciudad, me gusta lo que es el Mediterráneo, me gusta, es otra vida y creo que he hecho la mejor elección de quedarme aquí con mis hijos. Al final, en Argentina la situación siempre está jodida, es el tema económico y en el tema de seguridad ni hablar".