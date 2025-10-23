Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Podcast | Mediterráneo

Conexión Orellut: Ronaldo acepta el reto de convertirse en el nuevo 'Medun' albinegro

Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor

José Luis Gual

Castelló

En Conexión Orellut, entrevista especial de José Luis Gual al centrocampista brasileño Ronaldo Pompeu uno de los fichajes de esta temporada y que ha asumido un rol importante en el CD Castellón desde la llegada de Pablo Hernández al banquillo.

Escúchalo en Spotify

Habla de su llegada, de las lesiones que marcaron sus inicios y de su rápida adaptación a la Liga Hypermotion, muy distinta al fútbol táctico italiano donde jugó 17 años. También comenta su rol de líder, los entrenamientos en la nueva ciudad deportiva, el reciente cambio de técnico y las polémicas arbitrales. Cierra destacando el apoyo de la afición y su ilusión por el proyecto, comparando su papel con el de una vieja leyenda del club.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.

Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.

👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.

