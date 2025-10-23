Conexión Orellut: Ronaldo acepta el reto de convertirse en el nuevo 'Medun' albinegro

En Conexión Orellut, entrevista especial de José Luis Gual al centrocampista brasileño Ronaldo Pompeu uno de los fichajes de esta temporada y que ha asumido un rol importante en el CD Castellón desde la llegada de Pablo Hernández al banquillo.

Habla de su llegada, de las lesiones que marcaron sus inicios y de su rápida adaptación a la Liga Hypermotion, muy distinta al fútbol táctico italiano donde jugó 17 años. También comenta su rol de líder, los entrenamientos en la nueva ciudad deportiva, el reciente cambio de técnico y las polémicas arbitrales. Cierra destacando el apoyo de la afición y su ilusión por el proyecto, comparando su papel con el de una vieja leyenda del club.

