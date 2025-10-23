Romain Matthys, el portero políglota del CD Castellón: «Ahora me siento más seguro, más cómodo y con más confianza»

En el vestuario del CD Castellón todos comparten un mismo idioma: el idioma del fútbol. A partir de ahí, toca entenderse. Para un puesto tan particular como el del portero, la comunicación es un asunto capital. Lo sabe bien el belga Romain Matthys, el portero políglota del CD Castellón.

Matthys, que en verano cumplió 27 años, vive su primera temporada en el fútbol español. Una de sus prioridades ha sido aprender lo básico para hablar con sus compañeros. El guardameta explica que con sus defensas, en el campo, habla castellano. «Es fácil porque hablamos de términos muy concretos: izquierda, derecha... pero es muy importante aprender cada idioma» subraya. «Empecé enseguida para aprender lo máximo posible», añade el belga, que con otros compañeros utiliza otros idiomas: el inglés y el francés, y también puede hablar neerlandés.

Con el grupo francófono del multicultural equipo orellut pasa Matthys la mayoría del tiempo. Jeremy Mellot, Marco Doué, Ousmane Camara, Brian Cipenga... «Ellos hablan francés, que es mi idioma materno y es más fácil», apunta, pero para un portero «es importante hablar con todos».

«No soy el tipo de portero al que le gusta quedarse en la línea de gol a ver el partido» Romain Matthys — Portero del CD Castellón

Sobre todo para uno como Matthys, al que ya conoce la afición del SkyFi Castalia. «No soy el tipo de portero al que le gusta quedarse en la línea de gol a ver el partido», resume. «Me gusta ayudar en otras facetas, hablar y comunicarme, jugar en corto o en largo, participar en el juego», desarrolla. Por eso lo buscó el Castellón y por eso aceptó el reto, con el estilo de los albinegros. «Me siento muy cómodo porque me gusta jugar así, aunque es diferente a cómo jugué el año pasado y me estoy adaptando», matiza.

Romain Matthys (1998, Seraing, Bélgica) firmó por el Castellón en junio procedente del MVV Maastricht de la segunda división de los Países Bajos. Natural de la limítrofe Bélgica, la actual es su primera experiencia lejos de su hábitat. «Es un poco difícil, porque Bélgica y España son diferentes y es también la primera vez lejos de la familia, pero tenemos un grupo bonito, hablamos juntos y hacemos muchas cosas juntos», dice.

Esa disparidad también se ha trasladado a los terrenos de juego de la competitiva segunda división española. «Hay mucha diferencia, honestamente. Allí también les gusta jugar al fútbol, pero aquí la calidad y la experiencia de los jugadores es mayor. Es totalmente diferente. Necesité una adaptación durante unas semanas y ahora me siento más seguro, más cómodo y con más confianza», confiesa.

Lidiar con el error

Esa confianza es vital para lo que quiere el Castellón en la posición de portero, con exigencia en el juego con el pie y activación a campo abierto. Tras capear una lesión de cadera en el inicio de la Liga, Matthys dio el salto a la titularidad y su progreso ha sido veloz. Por el camino, ha tenido que lidiar con algún error de valor gol. «Cuando eres portero y cometes un error, aprendes, porque es un gol. No es como un error de un delantero. Si fallas, ya no lo puedes cambiar, tienes que seguir. Los porteros tenemos que lidiar con ello e intentar hacer luego un buen el partido para ayudar al equipo a ganar», explicó, con el triunfo contra el Sporting como mejor ejemplo.

Esa confianza en sí mismo está calando, poco a poco, en la confianza que devuelve la grada. En la última cita, contra el Albacete, arrancó aplausos con intervenciones de mérito. «Los fans nos ayudan mucho, durante el partido trato de estar totalmente centrado en el juego, pero lograr ese feeling (de confianza) partido tras partido es para mí un objetivo», comenta.

La próxima cita asoma el domingo en Almería, donde Matthys tratará de tapiar la puerta ante uno de los equipos con más recursos ofensivos de la categoría. «Por lo que he visto y me han contado es muy difícil jugar allí, pero si damos lo máximo podemos ganar cualquier partido», finaliza.