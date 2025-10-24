La previa | El Castellón B busca contra el Terrassa la cuarta victoria en Gaetà Huguet

Ganar fuera de casa cuesta mucho en Segunda Federación. Bien lo sabe el Castellón B, que el sábado por la tarde recibe al Terrassa (16.00 horas) y se ha quedado sin ganar en sus cuatro salidas. Su rival, de cuatro desplazamientos, solo fue capaz de arañar dos empates, y está bordeando las plazas de descenso de categoría.

Pero este sábado el filial albinegro juega en Gaetà Huguet, que es un gran aliado, donde los tres partidos disputados los saldó con victoria.

El escozor que dejó la última derrota (3-2, en el campo del Poblense), ha quedado prácticamente olvidado en el filial orellut, aunque la secuela más importante es la que significó la expulsión del mediocentro Toni Gabarri, sancionado para esta cita.

En el Castellón B tampoco estarán ni Marcos Montero ni Yeray Izquierdo, muy cerca de volver a estar disponible para el cuerpo técnico de Ian Molina y Carles Salvador. Además, el delantero Miguelón Ferrer será duda hasta última hora por un duro golpe recibido durante el entrenamiento del miércoles. Sigue renqueante Nico Font, pero apunta a llegar para este duelo.

Una baja en el rival

Enfrente, el conjunto catalán dirigido por Víctor Bravo llega con la baja segura del delantero Joel Castillo, expulsado en el último partido donde su equipo salió goleado frente al Espanyol B (1-4). Dolorosa derrota para un Terrassa que lejos de su campo empató ante el Atlètic Lleida (2-2) y Olot (1-1), y perdió frente al Ibiza (1-0) y Girona B (4-2).

Se prevé una buena entrada en Gaetà Huguet en la vuelta al horario vespertino, tras los dos últimos duelos que fueron en horario matinal. Además, se espera la llegada de bastantes seguidores del conjunto vallesano, dada la cercanía entre ambas ciudades.

El posible once del filial

El Castellón B podría formar con Juanki; Charbel, Zom, Álex Alcira; Willmann, Terma, Nico Font, Arapio, Jorge Domingo; Carlos Segura y Enric Gisbert. El encuentro lo dirigirá el cartagenero Fulgencio Madrid Martínez.