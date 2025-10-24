CD Castellón | Ronaldo Pompeu: "Siempre quise vivir una experiencia fuera de Italia"

Ronaldo Pompeu, centrocampista del CD Castellón, es el protagonista del nuevo episodio de Conexión Orellut, el podcast de José Luis Gual en el periódico Mediterráneo. El futbolista brasileño concede su primera entrevista desde que llegó a la Plana.

Estas son algunas de sus intervenciones más destacadas.

Sobre la edad

"35 es solo un número. Ahora muchos jugadores siguen jugando también con más de 35 años. Necesito trabajar un poco más, pero me encuentro bien. Cuando llegué, por la lesión, no conseguí hacer todo lo que quería hacer, pero ahora poco a poco estoy mejorando físicamente. Creo que puedo ayudar más el equipo".

Venir a España

"Siempre quise tener una experiencia fuera de Italia. Cuando me llamó el Castellón, lo vi como una oportunidad. Me gusta mucho cómo se juega al fútbol en España, diferente al de Italia, y por eso me encantó la posibilidad".

"Me sorprendió un poco porque no es normal. Cuando un jugador tiene cierta edad, habitualmente baja de categoría, no va hacia arriba. Lo hablé con Ramón (Soria, del área deportiva) y me explicó que querían un jugador con mis características y por eso me encontraron en Italia con 35 años".

"Creo que buscaban un jugador con experiencia, quizá algo de liderazgo. Creo que soy el jugador más veterano de la plantilla y por eso creo que la oportunidad era buena para el club y para mí".

José Luis Gual entrevista a Ronaldo Pompeu. / MANOLO NEBOT

Otras características

"Durante toda mi carrera, el balón parado siempre fue una de mis virtudes. Creo que ahora en el fútbol es muy importante la pelota parada y por esto la estamos entrenando mucho. Tenemos que hacer más goles con el balón parado porque pueden decidir los partidos".

Los orígenes

"Soy brasileño. Mi lugar natal está en la parte sur del país. Empecé a jugar de pequeñito, como todos los niños en Brasil. Con 15 años me fui a jugar a un equipo a 300 kilómetros de de mi pueblo, después pasé a otro y con 17 años me fui a Italia y a Brasil solo he vuelto de vacaciones".

"(Estar lejos de la familia) es algo que pasan muchos jugadores brasileños. Porque quieren jugar en Europa y para eso es normal estar lejos de los familiares. No es fácil, pero es parte del fútbol".

"Mi ídolo era Ronaldinho y luego en Italia me gustaba mucho Pirlo, también".

La temporada del Castellón

"Ahora mentalmente estamos mucho mejor que antes. La culpa no era del míster anterior, pero ahora creo que todos sabemos que tenemos que hacer. Estamos un poco más equilibrados y por esto estamos haciendo muy buenos partidos, creo yo. El último no tanto como los otros cuatro, pero encajamos un gol cuando empezamos el partido y lo seguimos intentando. Creo que si no me sacan la tarjeta roja, el resultado era podría ser otro".

"No quería hablar de un compañero, pero creo que Cala es un jugador especial, yo creo, porque hace cosas y ve cosas que otros jugadores no ven. Es un chico inteligente. Me ha sorprendido también cómo entrena. Es un chico que entrena mucho en el campo y también después en el gimnasio siempre a trabajar. Cala tiene que tener la libertad de jugar tranquilo y cometer errores. Si hace errores no es un problema porque tiene un nivel de calidad muy alto".

"En el vestuario hablamos muchos idiomas. Creo que hablo un poco más con Fabricio (Brignani, el italiano), con Douglas (Aurélio, el brasileño) por el idioma... pero me gusta hablar con todos, también para mejorar el español. El inglés para mí es muy difícil, cuando tengo que hablar con los chicos que hablan inglés, hablo con las manos, con el traductor..."

El nivel de Segunda

"Me gusta mucho la Hypermotion. Muchas emociones en todos los partidos. Puedes ganar y puedes perder con todos los equipos y por esto es una Liga muy competitiva".

"Si no juegas todos los partidos al máximo puedes perder con todos, pero si juegas los partidos bien, si haces las cosas bien, puede ganar a todos también".

"La Liga es muy larga y me gustaría estar más arriba, normal, pero debemos tener un equilibrio. Cuando las cosas van bien y cuando no van muy bien. Tenemos que seguir haciendo los entrenamientos bien, los partidos bien... y poco a poco podemos mejorar más".

Ronaldo Pompeu, en las instalaciones de Mediterráneo. / MANOLO NEBOT

Pablo Hernández

"(Pablo Hernández) No habla mucho, pero cuando habla, dice cosas buenas. Me parece que a veces nos dice cosas que queremos escuchar. Él fue un futbolista muy importante y por esto conoce muy bien las dinámicas del vestuario, del equipo, de los entrenamientos. Creo que en esos partidos está demostrando que tiene calidad para entrenar".

"Creo que ahora tenemos un poco más de equilibrio porque antes también generábamos muchas ocasiones, pero los otros equipos también. Estamos compitiendo bien. En el último partido, el Albacete también ha jugado un buen partido. Muchas veces tenemos que mirar también cómo juega el otro equipo".

Los italianos del Castellón

"(De Nipoti) tiene mucha mucha calidad. Tiene un potencial muy bueno y Fabri (Brignani), también. Creo que necesita un poco de tiempo para entender el juego. Es muy diferente. Creo que para los defensores es más difícil que para los otros, porque en Italia para defender un poco más atrás no tienes mucha presión arriba y para los defensores es más fácil defender. Nosotros necesitamos de un poco de tiempo para entender bien cómo es el fútbol aquí".

El proyecto del club

"Creo que es un proyecto muy bueno porque están haciendo las cosas bien. La ciudad deportiva es una cosa muy importante, para el primer equipo, para el B... Creo que están haciendo las cosas bien. Sinceramente, antes de venir no sabía que era que era así. La organización que tiene el Castellón en todo, en el staff, muchas personas preparadas, los doctores, los fisios, todo muy organizado. Tengo solo palabras buenas para todo lo que están haciendo ahora".

Una semana en el Castellón

"En una semana normal, el primer día miramos el partido anterior: las cosas buenas, las cosas malas que tenemos que mejorar... Después, poco a poco miramos los vídeos del próximo rival, en ataque en defensa, balón parado... Después tenemos también lo individual y todos los días el vídeo del entrenamiento completo que podemos también mirar. Hacemos gimnasio todos los días y los fisios son también muy importantes porque hacemos tratamientos casi todos los días. También, con la comida: desayunamos y comemos todos juntos en la ciudad deportiva y para nosotros es muy importante porque así podemos estar siempre al máximo".

Escucha la entrevista y el capítulo de Conexión Orellut al completo en este enlace.