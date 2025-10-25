Directo Almería-Castellón: los albinegros quieren reencontrarse con la victoria

El CD Castellón viaja a Almería con el objetivo de dejar de lado la última derrota frente al Albacete Balompié en el SkyFi Castalia (0-1) y retomarse con la gran dinámica de tres victorias y un empate con la que inició Pablo Hernández su andadura en el banquillo del primer equipo. El técnico tendrá que suplir las bajas de Alberto Jiménez y Ronaldo Pompeu, ambos expulsados en la última cita.

El cuadro almeriense se encuentra ahora mismo en la séptima posición , con la oportunidad de alcanzar la cuarta plaza si consigue los tres puntos. No obstante, en Castellón se le guarda un buen recuerdo a la última visita a los Juegos del Mediterráneo, donde el cuadro albinegro obtuvo la victoria con un contundente 2-5 en el marcador.

