La crónica | El juvenil Fran Santamaría le da un punto de oro al Castellón B ante el Terrassa (3-3)

Hay que tener fe y confiar en estos chavales. El Castellón igualó al Terrassa en el minuto 97 con un gol, gran gol, del juvenil Fran Santamaría. Un encuentro que se puso muy cuesta arriba para los albinegros con el 0-2 del primer tiempo, pero el filial consiguió nivelar el marcador tras el descanso. Cuando el partido apuntaba remontada, llegó el 2-3 para el Terrassa en el minuto 86. En ese momento, Carles Salvador sacó al campo al juvenil Fran Santamaría que, en el minuto 97, hizo estallar de alegría el Gaetà Huguet con un 3-3 que, la verdad, supo a gloria.

El juvenil Adrián Arapio estuvo muy ordenado y serio en el centro del campo albinegro. / Juan Francisco Roca

Los vallesanos anotaron el 0-1 en el minuto 10 con un tiro cruzado del extremo Larrauri. Eficacia total. Se intentó rehacer el filial albinegro con dos ocasiones en dos minutos que desbarató el arquero Iván Biargue. Luego el Terrassa trató de frenar a los castellonenses a base de patadas y agarrones. Antes del descanso, en una contra. Guti, de tiro cruzado, firmó el 0-2 con el que se llegó al intermedio.

La machada

Salió a por todo el filial albinegro en la segunda parte. Y a base de coraje, garra y buen fútbol consiguió nivelar el marcador con goles de Carlos Segura, de penalti, y de Hugo Goñi. Luego la tuvo Miguelón para hacer el 3-2. Hubiese sido la repera. Lo que sí que llegó a última hora fue el 2-3 de Beamonte que quiso arruinar la tarde al Castellón B. Pero salió al campo un juvenil goleador como es Fran Santamaría que, en el minuto 97, hizo el 3-3. Un empate más que merecido que supo a victoria.

Carlos Segura celebra su gol (1-2) ante el Terrassa, desde los once metros. / Juan Francisco Roca

El próximo partido de la escuadra albinegra de la capital de la Plana será en el Camp d’Esports de Lleida frente al Atlètic Lleida, el domingo 2 de noviembre a partir de las 17.00 horas.

Ficha Técnica:

-3- Castellón B: Valverde; Charbel, Dani Zaek, Alcira; Domingo, Guillem Terma, Arapio (Santamaría, min. 86), Josep Díaz (Isi Angulo, min. 68); Segura, Hugo Goñi (Miguelón, min. 68), Enric (Dennis, min. 89).

-3- Terrassa: Biarge; Isma, Beamonte (Shouthen, min. 86), Álvaro Martín, Mario Domínguez (Ruyman, min. 46); Castañeda (Cristian, min. 79), Barrero (Sem, min. 46); Larrauri, Sleggers, Guti (Quinte, min. 68); Joel Rodríguez.

Goles: 0-1. Min. 10: Larrauri. 0-2. Min. 45+1: Guti. 1-2. Min. 52: Segura (p). 2-2. Min. 67: Goñi. 2-3. Min. 83: Behamonte. 3-3. Min. 90+7: Fran Santamaría.

Árbitro: Fulgencio Madrid Gómez (Zaragoza). Amonestó a los locales Arapio y Charbel; y a los visitantes Isma, Guti, Castañeda y Mario Domínguez. Roja al visitante Guti (min. 70), desde el banquillo.

Campo: Gaetà Huguet.

Entrada: 600 espectadores.