Precedentes del Almería-Castellón | El 2-5 del curso pasado, una excepción histórica

El CD Castellón logró el año pasado una victoria de prestigio en Almería. El 2-5 causó un gran impacto en la categoría, en la que el equipo de Dick Schreuder aterrizaba tras el ascenso. Aquella goleada supuso, de alguna manera, la confirmación de la valía colectiva. En aquella noche de lunes, el Castellón le dijo al fútbol profesional que había llegado para quedarse.

El triunfo crece en valor teniendo en cuenta los precedentes. Hasta esa fecha, el Castellón siempre había perdido en sus visitas a Almería. La racha la rompió un once formado por Gonzalo Crettaz, Chirino, Óscar Gil, Jozhua, Van den Belt, Moyita, Mamah, Douglas Aurélio, Seuntjens, Raúl Sánchez y De Miguel. Desde el banquillo entraron Willems, Cala, Suero, Alberto y Villahermosa. Los goles fueron obra de Raúl Sánchez, Van den Belt, De Miguel (2) y Suero.

Pocos cruces

Realmente, el Almería y el Castellón se han cruzado poco. Lo han hecho siempre en Segunda División. Excepto la del año pasado, siempre con victoria local.

La primera visita albinegra se remonta a la temporada 2005/06. Con Pepe Moré en el banquillo, el Castellón cayó 2-1 con gol de Jonan García. Idéntico resultado deparó el encuentro de la temporada posterior, con el mismo entrenador. En aquella ocasión, el gol del Castellón lo anotó el local Acasiete en propia portería, tras un lance propiciado por Natalio.

La otra visita es más reciente. Fue durante el fugaz paso del Castellón por la categoría, aún con las secuelas de la pandemia de la covid. En el curso 2020/21, el equipo que entrenaba Juan Carlos Garrido claudicó con claridad en Almería, pese al gol de Rubén Díez (3-1).

Otro Almería

En los apuntes asoman también otras dos visitas a Almería, pero no para jugar contra la actual Unión Deportiva, sino con la llamada Agrupación Deportiva Almería. Ocurrió en diferentes competiciones y en dos temporadas consecutivas. En las dos, el Castellón, entrenado por Paquito, regresó a casa con una derrota.

En primer lugar, en la campaña 1978/79, en partido de Liga de Segunda, la derrota de los orelluts fue contundente (3-0). En la siguiente, la 1979/80, el marcador fue más comprimido (2-0), pero sirvió para eliminar a los albinegros en la competición de Copa.

Este otro Almería desapareció a principios de los años 80. Posteriormente, se fundó el actual.